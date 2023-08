Second-Hand-Schätze, Kirmesfreuden und Fischerfeste

Die Zwiebelkirmes in Witten lockt am Wochenende die Besucher der Umgebung. Es gibt ein großes Feuerwerk und einen verkaufsoffenen Sonntag.

Auch wenn der Herbst bald da ist - es gibt sie noch, die Veranstaltungen an der frischen Luft. Am Wochenende locken sie die Besucher ins Freie.

Die Veranstaltungen an der frischen Luft sind inzwischen wieder etwas schwerer zu finden. Der Sommer neigt langsam dem Ende zu und die traditionelle Zwiebelkirmes in Witten läutet fast schon ein wenig den Herbst ein. Trotzdem geht es an diesem Wochenende noch einmal vor die Tür.

Feierabendmarkt in Wetter

Der erste Freitag im Monat bedeutet auch im September wieder: Feierabendmarkt in Wetter. Im Bismarck-Quartier, rund um die Vinothek Christo, trifft sich dabei wieder die Nachbarschaft mit vielen anderen Wetteraner Bürgern zum gemeinsamen Schlemmen beziehungsweise einfach nur, um die Seele baumeln zu lassen. Der beliebte Feierabendmarkt hat sich längst auch für Besucher aus den umliegenden Städten etabliert. Neben Kulinarischem, lokalen Erzeugnissen und guten Weinen dürfen sich die Gäste am Freitagabend auch auf Live-Musik freuen. Es spielt die Band „Rockfellas“.

Die Band Rockfellas spielt am Freitagabend im Bismarckquartier beim Feierabendmarkt Foto: PrivaT

Zwiebelkirmes in Witten

Bereits zum 599. Mal findet am kommenden Wochenende die Zwiebelkirmes in Witten statt. Neben einer Vielzahl an Fahrgeschäften und Verkaufsgeschäften in der gesamten Innenstadt können die Besucher auf dem zweiten Veranstaltungsort, im „Voß’schen Garten“, die Historie der traditionsreichen Zwiebelkirmes auf einer Ausstellung erforschen. Am Samstag erwartet die Besucher am Saalbau ein Musikfeuerwerk. Dazu sind am Sonntag die Geschäfte geöffnet und die Stadt verwandelt sich in einen großen Oldtimertreff. Am Wochenende wird in Witten also eine ganze Menge geboten. Nichts wie hin.

25 Jahre Werkhof

Der Werkhof in Hagen lockt immer wieder auch viele Herdecker und Wetteraner in seine Räumlichkeiten, immer auf der Suche nach einem alten Schatz oder einem günstigen Möbelstück. Das Sozialkaufhaus in Hagen feiert am kommenden Samstag 25-jähriges Bestehen. Zwischen 11 und 19 Uhr können die Besucher im Kaufhaus oder der Second-Hand-Boutique stöbern und auf viele Sonderangebote hoffen. Zusätzlich spielen ab dem Nachmittag insgesamt vier Livebands auf dem Hof. Darunter auch die neue Band des Extrablatt-Gitarristen Stefan Kleinkrieg.

Fischerfest an der Ruhr

Am Samstag lädt der Sportfischerei-Verein Hagen, Herdecke und Umgebung zum allseits beliebten Fischerfest mit Trödelmarkt. Die regelmäßige stattfindende Veranstaltung zieht bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr wieder viele Besucher von nah und fern auf das Vereinsgelände an der Ruhrbrücke in Richtung Hagen auf der Stadtgrenze Herdecke/Hagen. Neben einem großen Trödelmarkt, Leckereien vom Grill und allen Informationen zum Angelsport, dürfen sich die Gäste auch auf die traditionellen geräucherten Forellen vor Ort freuen.

