Seeplatz in Wetter: Arbeiten, wo andere Urlaub machen

Wetter. Die Lokalredaktion ist unterwegs auf Sommertour. Unter dem Stichwort Redaktion vor Ort, arbeitet sie an beliebten Ausflugszielen am Wasser.

Die Redaktion vor Ort geht in die dritte Runde. Auf der Sommertour zeigen die Lokalredakteure, dass es möglich ist, an den schönsten Ausflugszielen am Wasser in Wetter und Herdecke, auch zu arbeiten.

Im Bootshaus fing es an

Zur Erinnerung: Den Beginn machte am 28. Juni Redaktionsleiterin Yvonne Held am Bootshaus des Ruder-Club Mark und wurde dort herzlich von Chefin Magdalena Geczö und ihrem Team empfangen. Auch Leser kamen und berichteten beispielsweise von Müllproblematiken im Schöntal und am Obergraben sowie in großen Teilen von Alt-Wetter, von Schwierigkeiten bei der Kommunikation mit dem Finanzamt oder aber hatten Themenanregungen in der Tasche, die noch bearbeitet werden.

Am Schiffswinkel erinnern sich Leser

Am vergangenen Mittwoch, 5. Juli, war Steffen Gerber in Herdecke am Schiffswinkel zu Gast. Dort schwelgte er mit Leser Peter Arnold in Erinnerungen an die Flugtage und ließ sich von Peter Gerigk auf den neusten Stand in Sachen Koepchenwerk bringen.

Neuer Standort

Am kommenden Mittwoch, 12. Juli, ist es wieder soweit. Dieses Mal geht es wieder nach Wetter, genauer gesagt zum Seeplatz und dem dortigen Friedrichs am See. Redakteur Klaus Görzel wird dort von 12 bis 14 Uhr arbeiten und mit den Lesern ins Gespräch kommen.

Heimat des Seefestes

Der Seeplatz dürfte sowohl den Wetteranern als auch Auswärtigen sehr gut bekannt sein. Dort fand bis zur Pandemie jedes Jahr das große Seefest statt, das in den vergangenen zwei Jahren lediglich in abgespeckter Form auf dem Freibadgelände samt Parkplatz angeboten wurde.

Beliebter Rastplatz am Ruhrradweg

Dieses Jahr, so haben es Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung im vergangenen Jahr prophezeit, sollen auch wieder Vereine beteiligt werden und das Fest dementsprechend größer werden. Doch zurück zum Seeplatz. Er ist die Aussichtsplattform für den Harkortsee. Direkt am Ruhrtal-Radweg gelegen, dient er für viele als Rastplatz auf der Durchreise. Mit seinen Bänken und direktem Blick auf das Gewässer, lädt er zur Pause ein. Kinder können sich auf dem Spielplatz austoben, und Erwachsene erholen sich bei einem kühlen Getränk beispielsweise im Friedrichs am See. Eine kleine, aber feine Speisekarte lockt mit einigen Leckereien, bei schönem Wetter können die Gäste unter den großen Sonnenschirmen im Außenbereich Platz nehmen, bei schlechtem Wetter gibt es auch im Innenbereich einige Sitzplätze. Auch von dort hat man einen guten Blick auf den Harkortsee.

Fahrgastschiff fährt

In den Sommermonaten kann dort beobachtet werden, wie das Fahrgastschiff MS Friedrich Harkort fährt. Die Anlegestelle ist direkt am Seeufer. Ab „Strandbad Wetter“ fährt das Schiff täglich um 14, 15 und 16 Uhr. Um 17 Uhr ist Betriebsende. Zusätzliche Fahrten werden an Sonn- und Feiertagen um 11, 12 und 13 Uhr angeboten. Die Rundfahrten auf dem Wasser dauern etwa 60 Minuten. Voraussetzung dafür, dass sich das Schiff in Gang setzt ist, dass mindestens zehn Fahrgäste an der Tour teilnehmen wollen. Eine Rundfahrt kostet für Erwachsene acht Euro, Kinder zahlen vier Euro. Eine Familienrundfahrt mit zwei Erwachsenen und einem Kind kostet 18 Euro. Außerdem gibt es immer montags den Seniorentag (außer an Feiertagen), an dem Senioren vier Euro zahlen. Fahrräder, Kinderwagen und Hunde fahren kostenlos mit, solange die Hunde vorher nicht im See schwimmen fahren. Dann werden sie von der Fahrt ausgeschlossen.

Wer also Zeit und Lust hat, bei der Redaktion vor Ort vorbeizuschauen, ist herzlich auf ein kühles oder heißes Getränk eingeladen. Redakteur Klaus Görzel freut sich auf viele Besucher am Seeplatz in Wetter.

