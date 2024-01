Seeweg zwischen Seeschlösschen und Koepchenwerk gesperrt

Herdecke Mehrere Bäume sind am Seeweg umgestürzt und drohen auf den Weg zu fallen. Die Stadt Herdecke sperrt den Weg aus Sicherheitsgründen.

Aufgrund mehrerer umgefallener Bäume, die auf anderen Bäumen am Waldhang liegen, musste der Seeweg ab dem Koepchenwerk bis zum Herdecker Seeschlösschen aus Sicherheitsgründen gesperrt werden.

Es besteht die Gefahr, dass die Bäume weiter abrutschen und auf den Seeweg fallen, so die Stadt Herdecke in ihrer Mitteilung am Mittwochmorgen. Die Stadt Dortmund als Grundstückseigentümer ist informiert und werde sich zeitnah um die Entfernung der Bäume kümmern.

