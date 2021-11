Seminar in Herdecke: Chronische Wunden richtig versorgen

Herdecke. Chronische Wunden sind schmerzhaft für Patienten und teuer für das System. Dabei müssen sie nur richtig behandelt werden.

45.000 Amputationen gibt es in Deutschland jedes Jahr, rund 80 Prozent davon sind auf ehemals offene Wunden zurückzuführen. Diese Zahlen, die Dr. Florian Glaser, Leiter der Chirurgie am Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke (GKH), am Donnerstag im Zuge eines Pressegesprächs vorstellte, sind erschreckend. Genau deshalb möchte das Ärzteteam des GKH etwas dagegen unternehmen und bietet am kommenden Mittwoch, 24. November, von 16 bis 18 Uhr zu diesem Thema eine Infoveranstaltung im Zweibrücker Hof an. Der Titel: Warum heilt das nicht – Ursachen, Diagnose und Therapie der chronischen Wunde.

+++Auch interessant: Geburtenrekord am Gemeinschaftskrankenhaus+++

Jährlich gibt es zwischen 80.000 und 90.000 Patienten, die mit chronischen Wunden in ärztliche Behandlung kommen. „Unter chronischen Wunden werden diejenigen verstanden, die länger als acht Wochen bestehen“, erläutert Dr. Glaser. Das sei nicht nur für die Patienten selbst belastend, sondern auch ein hoher Kostenfaktor für das Gesundheitswesen. „Wundauflagen sind teuer und müssen richtig angewendet werden“, erklärt Ulrike Wesenberg, Wundmanagerin im Gemeinschaftskrankenhaus. Sie schätzt, dass es etwa 1000 verschiedene Auflagen gibt, die zur Anwendung kommen können.

Das Seminar „Warum heilt das nicht“, lautet der Titel der kostenlosen Veranstaltung. Eingeladen sind alle Interessierten, egal ob Laie oder Mediziner. Eine Anmeldung im Vorfeld ist nicht erforderlich. Es gilt die 3G-Regel. Vor Ort werden die erforderlichen Unterlagen dafür kontrolliert. Im Programm ist neben verschiedenen Vorträgen auch ein kleiner Imbiss für die Teilnehmer vorgesehen.

Da das Thema so umfangreich ist, wollen die Mediziner bei der Veranstaltung anderen Ärzten, medizinischem Fach- und Pflegepersonal sowohl aus den ambulanten als auch der stationären Einrichtungen und auch interessierten Bürgern anhand von Beispielen die richtige Handhabe erklären. Dabei muss niemand Angst vor zu viel Fachchinesisch haben. „Die Referenten sind angehalten, ihre Vorträge in leichter Sprache zu halten, damit jeder, den es interessiert auch davon profitieren kann“, verspricht Dr. Glaser.

Anhand des Beispiels eines offenen Beins soll gezeigt werden, wie solche chronischen Wunden entstehen und was die Hauptursachen sind. Außerdem wird gezeigt, was mit den richtigen Wundauflagen alles erreicht werden kann und welche Behandlungsmethoden sonst noch in Frage kommen. Dazu werden auch Dr. Stephan Langer aus der Gefäßchirurgie des Marienhospitals Witten sowie Dr. Jens-Christian Altenbernd, Leitender Radiologe und Neurologe am GKH, zu Wort kommen.

Interdisziplinäres Thema

„Offene Wunden sind ein interdisziplinäres Thema“, erläutert Dr. Glaser. So könnten beispielsweise Radiologen inzwischen die Gefäße wieder so weiten, dass der Blutfluss gewährleistet werden kann. Eine bessere Durchblutung führt zu einer besseren Heilung und kann eine Amputation verhindern. Durchblutungsstörungen werden beispielsweise durch Diabetes und Rauchen verursacht.

Wer jedoch frühzeitig vorsorgt und die richtige Behandlung bekommt, der muss sich keine Sorgen machen. Die Abheilungsaussichten für ein offenes Bein sind inzwischen gut. Wobei die Dauer der Heilung von unterschiedlichen Faktoren, wie beispielsweise dem Alter des Patienten sowie möglichen Begleiterkrankungen abhängt. Die Größe der Wunde spielt zudem ebenso eine Rolle, wie die Stelle, an der sie sich befindet.

Das Programm: Begrüßung durch Dr. med. Florian Glaser,Leitender Arzt der Chirurgie; Das chronische Ulcus aus der Sicht des Chirurgen – Ursachen und Therapien (Sarah Rosa Gerigk, Chirurgie), Polymedics – Innovative Matrix als Alternative zur Spalthautdeckung (Dr. Helmut Hierlemann, Firma „Polymedics“); Pause mit kleinem Imbiss und Besuch der Ausstellung „Wundauflagen“ – Ulrike Wesenberg, Wundmanagerin, berät und erklärt; Fallbeispiele aus unserer Wundsprechstunde (Dr. med. Anna Frahnert / Ulrike Wesenberg); Interventionelle Radiologie beim Ulcus cruris (PD Dr. med. Jens-Christian Altenbernd, Leitender Arzt Radiologie/Neuroradiologie); Fachvortrag aus der Gefäßchirurgie (Dr. Stephan Langer, Marienhospital Witten); Verabschiedung und Ausklang mit Gelegenheit zu Gesprächen

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter