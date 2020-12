Seniorenheime raten davon ab, Oma nach Hause zu holen

Wetter/Herdecke Weihnachten im Kreise der Liebsten zu verbringen, ist der Wunsch vieler Menschen. Die Seniorenheime warnen aber vor den Risiken.

An den Feiertagen wollen viele Menschen ihre Lieben zuhause haben. Daran ändert auch Corona nichts, oder verstärkt zum Teil diesen Wunsch noch. Insbesondere zu Weihnachten haben sich in den vergangenen Jahren viele Familie dazu entschlossen, auch die Verwandten aus den Seniorenheimen zu sich unter den Baum zu holen. Die Möglichkeit dazu besteht, doch Seniorenheimbetreiber raten davon ab.

„Natürlich ist es möglich, seine Verwandten bei uns in den Einrichtungen zu besuchen“, erklärt Michael Müller, Geschäftsführer der Convivo-Heime, unter anderem in Herdecke. Dazu gelten die besonderen Vorsichtsmaßnahmen. Ohne Schnelltest kommt niemand ins Haus, Masken sind ebenfalls Pflicht. „Wir halten uns an die Vorschriften“, so Müller. Darunter fällt auch, dass die Bewohner der Heime nach Hause geholt werden können, aber ganz wohl ist dem Convivo-Geschäftsführer bei diesem Gedanken nicht. Desto mehr Menschen Kontakt mit den Senioren haben, desto größer ist die Gefahr, dass sich einer der Bewohner mit dem Virus infiziere. Das sei von den Verwandten natürlich nicht gewollt und geschehe unbewusst, dennoch bestehe das Risiko. Verbieten kann Müller aber niemandem seine Verwandten nach Hause zu holen. Dennoch bittet er, noch einmal darüber nachzudenken: „Vielleicht kann es besser sein, wenn man es nicht macht“, meint er.

Zur Erinnerung: In zwei Seniorenheimen in Herdecke gab es größere Corona-Ausbruchsgeschehen mit vielen Infizierten, sowohl Bewohner als auch Mitarbeiter waren betroffen. Mehr als 25 Bewohner verstarben.