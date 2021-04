Seniorin (83) gibt „Polizisten“ in Wetter fünfstellige Summe

Ennepe-Ruhr-Kreis/Wetter. Am 1. April (kein Scherz) warnt die Polizei im EN-Kreis vor Anrufen angeblicher Computerexperten. Zuvor waren Trickbetrüger in Wetter erfolgreich

Die Polizei meldet am 1. April (kein Scherz), dass es aktuell betrügerische Telefonanrufe im Kreisgebiet gebe. Dieses Mal handelt es sich wieder um angebliche Microsoft-Mitarbeiter, die einen (nicht vorhandenen) Virus vom PC des Angerufenen entfernen wollen – und dafür Zugang zum PC sowie zum Handy brauchen. Auf diese Weise werden die Täter zum Beispiel dazu ermächtigt, Überweisungen via Bankkonto oder PayPal zu tätigen und nebenbei einen Virus zu installieren, der vorher gar nicht da war und auch zukünftig den Zugriff auf das betroffene Gerät ermöglicht.

Wie bei allen anderen dubiosen Anrufen rät die Polizei: „Legen Sie auf! Machen Sie keine Angaben zu Ihrer Person, zu Ihren Geräten oder zu jeglichen Zugangsdaten. Wenden Sie sich bei einem Problem mit Ihrem PC oder Handy an ein örtliches Fachunternehmen.“

Seniorin um fünfstelligen Geldbetrag gebracht

Am 30. März gegen 21 Uhr wiederum meldete sich ein angeblicher Polizist der örtlichen Polizeiwache bei einer 83-jährigen Wetteranerin. Nachdem er einige Angaben zu ihrer Person abgeglichen hatte, erzählte er ihr von mehreren Einbrüchen in ihrer Nachbarschaft und erkundigte sich, ob sie allein sei und ob sie Bargeld oder andere wertvolle Sachen im Haus habe. Dann bot er an, diese Dinge in polizeiliche Verwahrung zu nehmen.

Die Dame stellte eine Tasche mit einem fünfstelligen Bargeldbetrag sowie mit Schmuckstücken auf die gegenüberliegende Gehwegseite, wo sie offensichtlich zeitnah von zwei unbekannten männlichen Personen, ca. 25-30 Jahre alt und bekleidet mit schwarzen Kapuzenjacken, abgeholt wurde. Die zwei Unbekannten entfernten sich nach bisherigen Erkenntnissen in einem weißen Transporter.

Die Polizei warnt: „Betrüger am Telefon erzählen diverse Geschichten, um an Ihre Wertsachen zu gelangen. Die Polizei stellt keine Dinge sicher, um sie vor Diebstahl zu schützen. Übergeben Sie Geld oder Wertsachen niemals an eine unbekannte Person. Legen Sie bei verdächtigen Anrufen auf, halten Sie Rücksprache mit Verwandten oder Bekannten und informieren Sie die Polizei!“