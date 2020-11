Seniorin aus Wetter ärgert sich über nächtlichen Blumenklau

Wetter. Unbekannte haben nachts das Heidekraut gestohlen, das Inge Böving in fünf Kübel an der Kaiserstraße gepflanzt hat. Die Seniorin ist traurig.

Als sie kürzlich morgens über den Bürgersteig Richtung Ruhrtal-Center ging, traute Inge Böving ihren Augen nicht: Aus den drei Pflanzkübeln, die den Parkplatz zum Haus Kaiserstraße 68 (Arztpraxis Dr. Johann Sojka) abgrenzen, hatten Unbekannte über Nacht fünf Heidekraut-Pflanzen gestohlen. Statt der winterharten Blumen klafften dort fünf Löcher in der Erde.

Pflege für fünf Kübel

„Das war in der Nacht von Donnerstag auf Freitag“, kann die Anwohnerin sich noch gut erinnern. Das Haus Kaiserstraße 68 ist das Elternhaus ihres verstorbenen Mannes; weswegen sie dort nach dem Rechten sieht und auch dafür Sorge trägt, dass die drei grauen Pflanzkübel stets der Jahreszeit entsprechend bepflanzt und gepflegt sind. Auch um die beiden städtischen Kübel, die zur Straße hin vor dem Gebäude stehen, kümmert sich Inge Böving, die nicht unweit von dort in der Nachbarschaft wohnt.

Als die Stadt die Kübel vor fünf Jahren nach der Fertigstellung der Kaiserstraße aufstellte und angrenzende Einzelhändler bzw. Anwohner um die Übernahme von Patenschaften bat, war Inge Böving sofort zur Stelle: „Ich mache das von Anfang an und jetzt schon seit zig Jahren.“

Positive Reaktionen

Auch aus diesen beiden Kübeln haben unbekannte Diebe bereits vor zwei Wochen drei von ihr eingesetzte Heidekraut-Pflanzen ausgerissen und mitgenommen. „Es ist wirklich traurig. Die hat bestimmt jemand mitgenommen und bei sich zuhause eingepflanzt“, vermutet Inge Böving und schüttelt den Kopf. „Und was die Leute auch alles zwischen den Pflanzen verstecken. Feuerzeuge habe ich schon dort gefunden und natürlich Müll“, so die Wetteranerin. Dabei sind die Reaktionen ansonsten durchweg positiv: „Es gibt viele Leute, die sich freuen, wenn ich hier pflanze. Die Reaktionen waren immer wieder erfreulich“, erzählt Inge Böving.

Jetzt bleiben die Löcher

Dass nun zwei Mal hintereinander die von ihr gepflanzten Blumen verschwanden, macht sie fassungslos. Und sie hat bereits entschieden: „Jetzt pflanze ich nicht mehr nach und warte bis zum nächsten Frühjahr.“ Und all die Passanten, die sich sonst im Vorbeigehen an den gepflegten Blumenkübeln erfreuen, werden nun weiterhin die Löcher in der Erde zählen können.