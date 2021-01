Sensibel für Mensch und Tier

Herdecke. In der Kolumne Mein Gott schreibt Pfarrerin Leska Meyer aus Herdecke über die neue Popularität veganer Ernährung.

In der letzten Woche warb ein bekannter Discounter mit dem Motto „Veganuary“ – und stellte den Monat Januar (engl. „January“) damit unter das Thema vegane Ernährung.

Burger, Fischstäbchen, Nuggets und Käse – alles ohne tierische Inhaltsstoffe. Der Veganismus hat in den letzten Jahren an Popularität gewonnen hat. Auf vielen Produkten prangt dementsprechend nun auch das Siegel „vegan“. Wobei dieser Lifestyle, diese Ernährungsweise auch ohne künstliche Fischstächen, etc. auskommt - das weiß ich aus eigener Erfahrung.

Vegan im Paradies

Adam und Eva lebten ursprünglich auch vegan. Die Früchte des Paradieses reichten für eine ausgewogene Ernährung vollkommen aus. Mit der Vertreibung aus dem schönen Garten änderten sich jedoch auch ihre Essgewohnheiten. Und seit Noah nach der Sintflut mit der Arche wieder an Land ging, wurde auch der Fleischgenuss offiziell von Gott genehmigt.

Spätestens das Corona-Zeitalter lehrt uns jedoch, dass nicht alles, was erlaubt ist, auch gleichzeitig gut und sinnvoll ist. Momentan ist es besonders wichtig, dass jeder einzelne sensibel im Umgang mit anderen wird. Theoretisch darf ich mich gerade jeden Tag mit einer anderen Person treffen, aber ist das wirklich so eine gute Idee?

Denkende und fühlende Geschöpfe

Der Philosoph Richard David Precht hat 2016 das Buch „Tiere denken“ herausgebracht. Darin beschäftigt er sich mit den Rechten der Tiere und dem menschlichen Verhalten ihnen gegenüber. Sein Fazit: Der Mensch muss sensibler im Umgang mit Tieren werden. Wenn er sich die Lebewesen um sich herum einfach mal genauer ansieht, kann das vielleicht schon ein großer Fortschritt sein. Und dann wird er merken, dass diverse Tierarten ihm gar nicht so unähnlich sind. Dass sie denken und fühlen können und einzigartige Merkmale und Eigenschaften besitzen.

Mir erscheint das vollkommen logisch. Schließlich glaube ich an Gott, den wunderbaren Schöpfer. Und dem traue ich zu, dass er sich nicht nur mit jedem Menschen, sondern auch mit jedem Tier ganz viel Mühe gegeben hat. In der Schöpfungsgeschichte bekomme ich als Mensch dann den Auftrag, für diese Tiere Verantwortung zu übernehmen - sensibel für sie zu sein.

Die Jahreslosung 2021, die da lautet: „Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist“, möchte ich mit diesem Hintergrund auf Mensch und Tier beziehen.

Der Weg zum guten Leben

Ob ich mich vegan, vegetarisch oder fleischhaltig ernähre, spielt dabei nicht zwangsläufig eine Rolle. Aber ich sollte mir bewusst sein, welche Konsequenzen meine Ernährung und mein Lebensstil für andere Lebewesen haben. Schließlich möchte ich mit diesen Konsequenzen gut leben können.

Das ist auch das Ziel der Bibel: Dem Menschen den Weg zu einem guten Leben ermöglichen.

In diesem Sinne: Bleiben Sie im Jahr 2021 barmherzig und sensibel – für ihre Mitmenschen, ihre „Mit-Tiere“ und auch für sich selbst!

Die Autorin Leska Meyer ist Pfarrerin in der Evangelischen Kirchengemeinde Herdecke.