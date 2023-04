Serie von Einbrüchen in Herdecke beschäftigt Polizei

Herdecke. Drei Einzelfälle in relativ kurzer Zeit: Gleich mehrfach wurden Herdecker Opfer von Einbrüchen oder Einbruchsversuchen.

Gleich drei Einbrüche in Herdecker Wohnungen und Wohnhäuser meldet die Polizei für die zurück liegenden Tage. Zwischen Dienstag, 25. April, und Donnerstag, 27. April, gelangten bislang unbekannte Täter über die Balkontür im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses im Rostesiepen in eine Wohnung und durchsuchten diese. Ob etwas entwendet wurde, konnte der Wohnungsinhaber noch nicht angeben. Die nächste Meldung eines Einbruchs kam am Freitag, 28. April. In der Zeit von 16 Uhr bis 18.20 Uhr, verschafften sich ebenfalls bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Mozartweg, indem sie die Terrassentür aufhebelten. Entwendet wurde unter anderem eine hochwertige Uhr.

Zu den beiden vollführten Einbrüchen gesellt sich schließlich noch ein versuchter Einbruch am Samstag, 29. April. Zwischen 11.45 Uhr und 15.15 Uhr versuchten Unbekannte sich durch Hebeln an Fenstern und an einer Balkontür Zugang zu einer Wohnung zu verschaffen. Da dies misslang, flüchteten die Täter ohne Beute in unbekannter Richtung.

