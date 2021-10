Shoppingtour in Bayern – Wetteranerin bezahlt Einkäufe nicht

Wetter. Eine Frau aus Wetter begab sich auf Shoppingtour in Bayern. Die 42-Jährige bezahlte ihre Einkäufe in München nicht – und landet hier vor Gericht.

Einen Ausflug nach Bayern nutzte eine 42-jährige aus Wetter offenbar, um zu shoppen. Ihre Einkäufe anschließend bezahlen, das wollte sie allerdings augenscheinlich nicht.

Nun sollte sich die Frau mit einschlägiger Vergangenheit wegen Betrugs vor dem heimischen Amtsgericht verantworten. Sie erschien nicht zu ihrem Termin, kassierte aber trotzdem eine Strafe.

Mitte Oktober verschlug es die Wetteranerin offenbar nach München. Dort suchte sie zwei Mal die Filiale einer großen Modekette auf, kaufte Kleidung im Wert von insgesamt knapp 50 Euro und zückte an der Kasse jeweils ihre EC-Karte. Als die Beträge abgebucht werden sollten, so die Anklage, war das jedoch nicht möglich, weil sie in der Zwischenzeit der Lastschrift widersprach. So entstand der Verdacht, dass die Frau mit vier einschlägigen Vorstrafen von Anfang an gar nicht vorhatte, die Rechnungen zu begleichen.

Nun hätte der Fall ein juristisches Nachspiel im Amtsgericht haben sollen, doch von der 42-Jährigen fehlte jede Spur. Daraufhin erging auf Antrag der Staatsanwaltschaft ein Strafbefehl: 90 Tagessätze à 30 Euro Geldstrafe.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke Wetter