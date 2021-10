Sicherheit und Nachhaltigkeit sind wichtige Themen für Demag

Wetter. Das Verkehrs-Training ist bei der Demag in Wetter ein fester Bestandteil des Ausbildungsprogramms. Konecranes freut sich über Auszeichnung.

Die neuen Demag-Auszubildenden sind nicht nur fit für den Start ins Berufsleben, sondern nun auch für die Teilnahme am Straßenverkehr. „Safety first“ gilt auch in Corona-Zeiten – nicht ausschließlich für den Arbeitsplatz, sondern auch für den Weg zum Betrieb oder zur Berufsschule. Bei der Demag in Wetter ist diese Trainingseinheit bereits seit Jahren ein fester Bestandteil des Ausbildungsprogramms, heißt es in einer Mitteilung des Traditionsunternehmens für Kran- und Hebezeuge.

„Es ist uns ein Anliegen, unsere jungen Mitarbeiter früh und umfassend für alle Themen rund um die Sicherheit zu sensibilisieren“, sagt Jutta Chalupa, Personalleiterin an den Demag-Standorten Wetter und Uslar. „Hier unterstützen wir auch durch Trainings, die wir in enger und langjähriger Kooperation mit unterschiedlichen Institutionen anbieten.“

Am Standort Wetter organisierte das Unternehmen den Verkehrssicherheitstag für die Auszubildenden des ersten Ausbildungsjahres. „Gerade im ersten Ausbildungsjahr befinden sich viele Fahranfänger. Diesen jungen Menschen möchten wir mit unserem Angebot eine zusätzliche Unterstützung geben, sich sicher im Straßenverkehr zu bewegen,“ so Jörg Schneider, Leiter der gewerblich-technischen Ausbildung bei Demag.

Umgesetzt wurde die diesjährige Schulung von der Polizei NRW. Die Beamten Sonja Vatheuer und Jörg Reifenschneider besuchten die jungen Demag-Mitarbeiter in deren Ausbildungswerkstatt, um viele Themen zur Verkehrssicherheit zu beleuchten. Die beiden Verkehrsberater gaben zunächst einen Überblick über das aktuelle Unfallgeschehen im Ennepe-Ruhr-Kreis und informierten über die Risiken der unterschiedlichen Verkehrsmittel, vom Moped bis zum Auto.

Keine Handynutzung am Steuer

Ein besonderer Schwerpunkt lag auf der Benutzung von Smartphones während des Fahrens. Ein weiteres wichtiges Thema bildete der Missbrauch von Drogen und Medikamenten. Gemeinsam erarbeiteten die Jugendlichen, welche Konsequenzen aus einem möglichen Fehlverhalten entstehen können und thematisierten neben den strafrechtlichen Konsequenzen auch die persönlichen Probleme, die aus einem selbst verschuldeten Unfall erwachsen können.

Jörg Schneider zog eine positive Bilanz des Tages: „Als Unternehmen investieren wir nicht nur in Bildung, sondern legen großen Wert auf Maßnahmen, mit denen die Sicherheit und Gesundheit unserer Mitarbeiter geschützt werden.“

Die Demag bietet für 2022 wieder 20 neue Ausbildungsplätze an. Interessierte Schülerinnen und Schüller können sich direkt beim Unternehmen für eines der acht angebotenen Berufsfelder bewerben.

Gold-Status für Nachhaltigkeit

Unterdessen ha Konecranes, der Mutterkonzern der Demag, hat für seine Nachhaltigkeitsaktivitäten den Gold-Status der Rating-Agentur EcoVadis erhalten. Das ist den Angaben zufolge insofern eine besondere Auszeichnung, weil die Bewertung eines Unternehmens von den Kunden angefragt wird und die Analyse eine Bandbreite an Aspekten abarbeitet. Dazu gehören zum Beispiel Themen wie die Produktpalette oder Lieferketten im Zusammenhang mit Umweltfragen und Menschenrechten.

Mit seinen Maßnahmen, Richtlinien und seinem Reporting gehört Konecranes laut Mitteilung zu den besten vier Prozent aller bewerteten Unternehmen weltweit und freut sich über die bisher höchste erreichte Bewertung. Im Bereich allgemeiner Maschinenbau erreicht nur ein Prozent der Betriebe vergleichbare Werte. Zugleich erhielt das „ehrgeizige Nachhaltigkeitsprogramm“ des finnischen Konzerns damit die bisher höchste Bewertung des Unternehmens.

Klimaziele festgelegt

Konecranes konnte seine Ergebnisse bei dieser Bewertung gegenüber 2020 dank der Umsetzung zusätzlicher Maßnahmen, erhöhter Transparenz und zusätzlicher Zertifizierungen verbessern, wie EcoVadis, ein weltweit tätiger Anbieter von Nachhaltigkeits-Analysen erläutert. Die Agentur stufte die Leistung des Unternehmens in den Themenbereichen Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik und Nachhaltige Beschaffung als „fortgeschritten“ ein.

Seit der Bewertung 2020 haben sich Konecranes und damit auch die Demag in Wetter dazu verpflichtet, wissenschaftlich fundierte Klimaziele festzulegen. „Nachhaltigkeit gehört zum Kern unserer geschäftlichen Aktivitäten. Wir wollen in positiver Weise auf Gesellschaft und Umwelt wirken und machen in vielen Bereichen ausgezeichnete Fortschritte“, so Konecranes-Chef Rob Smith.

