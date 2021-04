In der Pandemie haben Einbrecher (hier ein Symbolfoto) schlechte Karten, weil die meisten Bürger ständig daheim sind. Aber, so mahnen heimische Sicherheitsfirmen, die Zeit nach Corona kommt, und dafür sollten Bürger Vorsorge treffen und ihr Zuhause schützen.

Kriminalität Sicherheitsfirmen in Wetter mahnen Bürger zur Vorsorge

Wetter. Zwar ist die Einbruchszahl in der Pandemie klar gesunken. Aber für die Zeit danach sollten Bürger vorsorgen, meinen Sicherheitsfirmen in Wetter.

Schwere Zeiten für Einbrecher – das ist ein, wenn auch durchaus positiver, Nebeneffekt der Pandemie. Die Corona-Krise hat den Alltag vieler Menschen komplett verändert: Homeoffice und Homeschooling, Balkonien statt Badeurlaub sowie Kontaktbeschränkungen sorgten und sorgen dafür, dass wir alle viel mehr Zeit zuhause verbringen, als wir uns das vorher jemals hätten vorstellen können. Was wiederum Einbrecher vor echte Herausforderungen stellt, wie die Zahlen in Berlin und auch vor Ort im Ennepe-Ruhr-Kreis belegen.

Die Angst der Menschen bleibt

Aber: Trotz sinkender Fallzahlen haben die Menschen weiterhin Angst vor einem Einbruch. Das jedenfalls hat eine im Auftrag des heimischen Unternehmens Abus im September 2020 vom Marktforschungsinstitut YouGov durchgeführte Studie zum Sicherheitsgefühl der Deutschen ermittelt. Neben Abus hat sich ein weiterer heimischer Sicherheitsexperte, die Firma Burg-Wächter, zu Wort gemeldet. Ihrer beider Mission: Prävention für die Zeit nach der Pandemie. Denn auf die freuen sich zweifelsfrei alle Bürger, und dann hoffentlich nicht auch die Einbrecher.

Diebstähle angestiegen

Die Sicherheitsfirmen verweisen darauf, dass sich die Zahl der Wohnungseinbrüche in 2020 zwar um knapp 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutschlandweit reduziert habe. Nicht rückläufig aber, sondern angestiegen seien die Fälle von Diebstahl aus Keller- und Dachbodenräumen sowie Waschküchen als Alternativen zum klassischen Wohnungseinbruch. „Außerdem darf man nicht vergessen, dass über den ganzen Tag und das ganz Jahre verteilt noch immer alle sieben Minuten ein Einbruchsversuch unternommen wird. Gut gesicherte Türen und Fenster sind also immer noch ein Muss. Denn über diese steigen die Täter in fast allen Fällen ein“, sagt Dietmar Schake, Vertriebsleiter bei Burg-Wächter.

Gut gesicherte Häuser

Und so machen die Unternehmen auf weitere Zahlen aufmerksam, die belegen, dass längst nicht alle Einbruchsversuche erfolgreich sind: „Etwa die Hälfte aller Einbrecher scheitert, 1993 waren es lediglich 28,3 Prozent. Ausschlaggebend sind dabei die mittlerweile gut gegen Aufbrüche gesicherten Fenster und Türen oder sogar mit Alarmanlagen ausgestattete Häuser und Wohnungen“, so Dietmar Schake weiter. Dass Zusatzsicherungen der entscheidende Punkt bei der Einbruchsprävention seien, habe die 2018 veröffentlichte „Kölner Studie“ gezeigt. Schake: „Wenn Profi-Einbrecher nicht nach wenigen Minuten im Haus sind, brechen sie in der Regel ihr Vorhaben ab. Das Risiko erwischt zu werden, ist ihnen zu hoch.“

Gelegenheit macht Diebe

Deswegen verweisen die heimischen Sicherheitsfirmen auf die Bedeutung der Vorsorge für die Zeit nach der Pandemie. Mit Blick auf die Zukunft lasse sich sagen, dass die Menschen sich darauf freuten, endlich wieder zu reisen, sich mit Freunden zu treffen, Veranstaltungen zu besuchen oder einfach nur Essen zu gehen. „Damit einher gehen wieder deutlich mehr Tatgelegenheiten für Einbrecher in leere Häuser und Wohnungen. Daher ist gerade jetzt der richtige Zeitpunkt, sich in Sachen Sicherheit für die Zukunft gut aufzustellen und sein Hab und Gut entsprechend zu schützen. Denn es liegt in der Eigenverantwortung eines jeden Einzelnen, sich mit geeigneter Sicherheitstechnik vor Einbrechern zu schützen“, so die Experten. Dabei sollten Haus- oder Wohnungseigentümer die Gelegenheit nutzen, diese Maßnahmen durch die KfW-Bankengruppe fördern zu lassen. Denn wer sich als Eigentümer oder Mieter für den Einbau von Sicherheitstechnik durch einen Fachmann entscheide, den unterstütze die KfW aktuell noch mit der Übernahme von bis zu 20 Prozent der Kosten.

Wertsachen in den Tresor

Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen gelinge es Einbrechern trotzdem immer wieder, in Häuser oder Wohnungen einzudringen. „Darum sollte man Wertsachen, wichtige Dokumente und Liebgewonnenes in einem hochwertigen Tresor aufbewahren. Denn der macht es Dieben deutlich schwieriger, eine große Beute zu machen. Bewährt haben sich Modelle mit zertifizierten Einbruchschutz und zertifiziertem Feuerschutz. So ist der Inhalt auch bei einem möglichen Brand gesichert“, macht Dietmar Schake abschließend klar.

So können Bürger vorbeugen Eine Übersicht geeigneter Präventionsmaßnahmen zum Schutz vor Einbruch und Diebstahl bieten die heimischen Sicherheitsspezialisten auf ihren Homepages. Mehr Informationen über Abus (Fenster- und Türensicherheit, Schließanlagen, Schließsysteme, Alarmanlagen und Videoüberwachung) gibt es unter www.abus.com Mehr Infos über Burg-Wächter (elektronische und mechanischen Schlösser, Zutrittskontrollen, Tür- und Fenstersicherungen, Tresore und Briefkästen) unter www.burg.biz