Sieben Todesfälle in Herdecker Heimen mit Corona

Sechs Bewohner des Seniorenhauses Kirchende sind im Zusammenhang mit Corona gestorben. Einen weiteren Todesfall gab es in der Parkanlage am Nacken.

Herdecke/Wetter. Seit Sonntag gab es fünf neue Todesfälle in Herdecker Heimen. Insgesamt sind sieben Menschen in Herdecke innerhalb einer Woche verstorben.

Sieben Menschen sind seit vergangener Woche im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion in Herdecke verstorben. Diese erschütternde Zahl teilte der EN-Kreis am Dienstagnachmittag mit.

Bisher waren zwei Todesfälle von positiv Getesteten aus dem Seniorenhaus Kirchende bekannt. Die Redaktion hatte berichtet. Am Sonntag und Montag sind dort ein 86-jähriger Mann und eine 89-jährige Frau verstorben. Zwei weitere Heimbewohner - zwei Frauen im Alter von 83 und 87 Jahren - waren zuvor ins Krankenhaus eingeliefert worden. Auch sie verstarben. Ebenfalls am Montag ist eine 90-jährige Bewohnerin des Seniorenheims Parkanlage Nacken in Herdecke im Krankenhaus verstorben.

„Ich bin furchtbar traurig“, sagt Herdeckes Bürgermeisterin Dr. Katja Strauss-Köster, als sie von den erschreckenden Zahlen hört. „Ich fühle mit den Angehörigen, die sich ja noch nicht einmal richtig verabschieden konnten“, meint sie. Die Situation sei belastend. „Es ist ein wirkliches Drama und lässt einen nachts nicht mehr schlafen“, erklärt die Bürgermeisterin. „Man schaut immer nur noch auf die Lageberichte.“

Lage verschärft sich

Und die Lage hatte sich zuletzt immer weiter verschärft. Das erste Ausbruchsgeschehen im Seniorenhaus Kirchende wurde in der vergangenen Woche bekannt. Im Laufe der Tage und durch massive Testungen der Bewohner und Mitarbeiter steht Stand Dienstagnachmittag fest, dass es dort einen großen Corona-Ausbruch mit 49 Fällen unter den Bewohnern und 23 betroffenen Mitarbeitern gibt. Am 19. Oktober hatte sich Convivo-Geschäftsführer Michael Müller noch positiv und hoffnungsvoll geäußert, dass die Lage im Griff sei und er hoffe, dass sich keine weiteren Bewohner angesteckt hätten. Im Seniorenhaus Kirchende habe man alle notwendigen Maßnahmen getroffen, um eine Ausbreitung zu verhindern.

Doch die Anlage in Kirchende ist nicht das einzige betroffene Convivo-Heim. Die Parkanlage am Nacken rückte ebenfalls in den Blickpunkt des Gesundheitsamtes. „Bislang wurden dort 21 Bewohner und 7 Mitarbeiter positiv auf Corona getestet, die Ergebnisse einer erneuten Testreihe stehen noch aus“, heißt es in der Mitteilung des Kreises. Zudem wartet der Kreis noch auf Testergebnisse aus dem Haus Ruhraue in Herdecke. Dort waren zwei Mitarbeiter aus einem Wohnbereich positiv auf Corona getestet worden, woraufhin der Kreis weitere Mitarbeiter und Bewohner des Heims überprüfe.

Kein Statement

Die Redaktion hat nach Bekanntwerden der Todesfälle mehrfach versucht, Convivo-Geschäftsführer Michael Müller zu erreichen, um ihn um ein Statement und eine aktuelle Einschätzung der Lage in den betroffenen Heimen zu bitten, was jedoch nicht gelang.

Die Seniorenheime in Herdecke sind jedoch nicht die einzigen Häuser in Wetter und Herdecke, die der Kreis derzeit im Blick hat. Ergebnisse von Tests in den Einrichtungen Franz-Arndt-Haus und Haus am Wege in Wetter stehen noch aus. Dort war jeweils ein Mitarbeiter positiv getestet worden.

In Anbetracht der neuen Zahlen, erhöht sich die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit Corona-Infektionen im Ennepe-Ruhr-Kreis erneut. 24 Menschen sind mit oder an dem Corona-Virus verstorben (Stand Dienstag, 12 Uhr). Seit Sonntag ist die Zahl der Todesfälle damit um 5 gestiegen.