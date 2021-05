SIHK-Aktionstag dient der Berufsorientierung im EN-Kreis

Ennepe-Ruhr. Die Südwestfälische Industrie- und Handelskammer zu Hagen (SIHK) will Orientierungslosigkeit bei Schülern vorbeugen.

Die Südwestfälische Industrie- und Handelskammer zu Hagen (SIHK) führt am Dienstag, 4. Mai, 14 bis 18 Uhr, einen Aktionstag zur Berufsorientierung durch. Der Berufliche Bildungslotse Abdullah Kabadayi steht dann für einen Online-Chat zur Verfügung.

Bedingt durch die Corona-Pandemie sind bereits im vergangenen Jahr viele Präsenzveranstaltungen und Beratungsangebote zur Berufsorientierung ausgefallen. Die Orientierungslosigkeit vieler Schüler habe sich dadurch noch verstärkt. „Wir bieten den Jugendlichen eine Plattform online an, um mit uns ins Gespräch zu kommen. Dies ist auch für diejenigen eine gute Möglichkeit, die in der heutigen Zeit den persönlichen Kontakt scheuen“, so Sandra Schäfer, SIHK-Fachbereichsleiterin Bildungsprojekte und –beratung.

Schüler, die sich unsicher sind, wie es nach der Schule weitergehen soll oder mehr über eine Ausbildung erfahren wollen, bekommen ihre Fragen direkt im Live Chat beantwortet. Darüber hinaus kann auch ein persönlicher Beratungstermin zur Gestaltung von Bewerbungsunterlagen, für Tipps zu persönlichen oder digitalen Bewerbungsgesprächen oder für eine persönliche Karriereplanung vereinbart werden.

Der Live Chat startet unter www.sihk.de/berufswahl.

