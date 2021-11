SIHK berät: Weniger Hürden für Opfer des Hochwassers im Juli

Hart vom Hochwasser betroffen: Der städtische Betriebshof im Schöntal in Wetter.

Ennepe-Ruhr. Schwere Zeiten für Unternehmen auch in Wetter und Herdecke, die das Hochwasser im Juli geschädigt hat. Die SIHK berät über Hilfen.

Für viele Unternehmen in den Flutgebieten ist der Wiederaufbau in vollem Gange. Die Unternehmen und Selbstständige in Hagen, dem Märkischen Kreis und dem südlichen Ennepe-Ruhr-Kreis können rein digital nach einer Beratung durch die Südwestfälische Industrie- und Handelskammer zu Hagen (SIHK) und auf Basis eines Sachverständigengutachtens Anträge auf Aufbauhilfe stellen.

Jetzt hat das NRW-Wirtschaftsministerium einige Maßnahmen entwickelt, um das Antragsverfahren zu vereinfachen und zu beschleunigen. Neben einer Ausweitung des Gutachterkreises auf Architekten und Ingenieure sind nun Teilanträge möglich. Das aktualisierte Maßnahmenpaket im Überblick:

Künftig können auch Architekten und Ingenieure der Architekten- und Ingenieurkammer-Bau tätig werden. Bisher war dies nur öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen möglich. Darüber hinaus können Gutachter auch über ihr Bestellungsgebiet hinaus tätig werden. Kosten für die Gutachten werden in Nordrhein-Westfalen grundsätzlich zu 100 Prozent übernommen.

Aktuelle Infos Für die betroffenen Unternehmen gibt’s die SIHK-Krisenhotline unter 02331 – 390 333 sowie unter www.sihk.de/hochwasser laufend aktualisierte Informationen im Internet.

Um eine schnelle Begutachtung zu ermöglichen, haben Sachverständige einen erweiterten Ermessensspielraum und können zum Beispiel auch digitale Tools bei der Schadensaufnahme nutzen.•

Bei nicht mehr vorhandener Betriebs- und Geschäftsausstattung können Steuerberater bei der Schadensermittlung eingebunden werden. Und: Um die Auszahlung zu beschleunigen, können Unternehmen Teilanträge für Schäden stellen, für die bereits Sachverständigengutachten vorliegen. Das gilt auch für Einkommensausfälle, die von Steuerberatern begutachtet werden. Mit Hilfe der Handwerkskammern sollen auch Fachkräfte aus anderen Regionen angeworben und bei Übernachtungen etc. unterstützt werden. Zur Vermittlung von Auftraggebern und Schadensgutachtern geht zeitnah eine digitale Plattform an den Start. Sie soll die große Nachfrage bei den Sachverständigen besser koordinieren und Termine erleichtern.

Sollten dennoch Liquiditätsengpässe entstehen, kann die NRW.BANK mit dem NRW.BANK.Universalkredit (ab 0,01 Prozent) und 20prozentigen Tilgungszuschüssen (max. 100.000 Euro) helfen. Ralf Stoffels Präsident IHK NRW und zugleich SIHK-Präsident: „In den betroffenen Regionen haben die IHKs bereits mehr als 2.400 Unternehmen intensiv beraten. Dabei zeigen sich die extreme wirtschaftliche und menschliche Betroffenheit, aber auch die vielen praktischen Probleme beim Wiederaufbau. Vielerorts ist eine Rückkehr zur Normalität noch nicht absehbar.“ Die Unternehmen müssten sich derzeit um viele Dinge gleichzeitig kümmern – Gutachter und Handwerker organisieren, sich mit Steuerberatern abstimmen und mit den Kommunen baurechtliche Fragen klären. Und bei all dem müssten sie ihr Geschäfte am Laufen halten und das nächste Jahr planen.

