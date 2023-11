Silvester-Unterhaltung mit Hommage an Audrey Hepburn

Daniela Michel gastiert mit „En Suite - Allein mit Audrey Hepburn“ an Silvester im Theater am Stiftsplatz.

Herdecke. Gesang und Tanz: Im Herdecker Stiftsplatz-Theater erinnert die Schauspielerin Daniela Michel an die berühmte Amerikanerin. Nun Karten erhältlich.

Zu einem guten Jahresausklang gehört im Fernsehen „Dinner for one“ oder ein Besuch im Herdecker Stiftsplatz-Theater. Auch dieses bietet regelmäßig Unterhaltung an Silvester an, dies haben früher vor allem Verena Plümer und Wolfgang Packhäuser übernommen.

Kurz vor dem neuen Jahr tritt nun Daniela Michel im hiesigen Zimmertheater auf. Seit 2018 ist die Schauspielerin deutschlandweit mit einer Hommage an eine Legende unterwegs: Audrey Hepburn. Laut Ankündigung handelt es sich um eine „Ikone, die ihren Glanz bis heute nicht verloren hat.“

Daniela Michel weiter auf Tour

„En Suite - allein mit Audrey Hepburn“ lautet der Tittel in Erinnerung an eine besondere Hollywood-Schauspielerin, der Daniela Michel auch in Herdecke nachgeht. „Wir haben uns mit ihr hier getroffen, sie war begeistert vom Stiftsplatz-Theater und will sich bei ihrem Silvester-Auftritt auch um technische Fragen kümmern“, berichtet Ulla Biermann, die als Intendantin viele Anfragen von auswärtigen Produktionen erhält. „Wir könnten so gesehen jeden Monat etwas anbieten, haben für die aufwendigen Gastspiele aber allein schon personell nicht die Möglichkeiten.“

Termine und Vorverkauf An diesem Samstag, 11. November, 10 bis 12 Uhr, und am nächsten Mittwoch von 17 bis 18 Uhr beginnt im Stiftsplatz-Theater der Vorverkauf für zwei Stücke (Karten im Internet können Interessierte ab dem 12. November bestellen). „Letztes Geleit“ ist nach der Premiere am 28. November am 3., 8., 17. und 20. Dezember sowie am am 9., 16. und 21. Januar zu sehen. Es folgen Termine am 4., 7., 10., 13., 16., 18. und 27. Februar (Beginn ist stets um 19.30 Uhr, sonntags 90 Minuten früher). Das Silvester-Gastspiel „En Suite - allein mit Audrey Hepburn“ startet am 31. Dezember um 15 Uhr, Karten dafür kosten 15 Euro. Weitere Informationen im Internet (www.theater-am-stiftsplatz.de).

Biermann habe ein Video von der Audrey-Hepburn-Darstellung gesehen und war angetan von Michels Gesangs- sowie Tanznummern. Das Schauspiel mit biografischen Aspekten basiert auf den Memoiren von dem ältesten Sohn der berühmten Amerikanerin, die von 1907 bis 2003 lebte.

Besonderheit in 2023: Das Silvester-Programm (meist ausverkauft) beginnt bereits um 15 Uhr und ist nur einmal zu sehen. Sonst gab es eigentlich immer zwei Aufführungen. Der Grund: „Die Hepburn-Hommage ist recht lang“, so Ulla Biermann. Die Intendantin deutet zudem an, dass auch das Duo Plümer/Packhäuser irgendwann nochmal hier auftritt. „Derzeit haben die Zwei aber viel zu tun.“

