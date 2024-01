Sirenen heulen ab sofort nur noch für die Bevölkerung

Wetter Ein neuer Erlass aus dem Innenministerium NRW sieht keine Alarmierung der Einsatzkräfte über Sirenen mehr vor. Das müssen Bürger nun wissen.

Jeden ersten Samstag im Monat heulen in der Stadt Wetter die Sirenen kurzzeitig zum Test.

Bis kürzlich wurden Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner auch noch über die Sirenen zu bestimmen Einsatzstichworten alarmiert. Damit ist seit dem 1. Januar 2024 Schluss. Seitdem dürfen aufgrund eines Erlasses des Innenministeriums NRW die Sirenen nur noch für die Bevölkerungswarnung genutzt werden.

Ehrenamtliche Helfer über Melder alarmiert

Für lange Zeit war die Sirene das wichtigste Alarmierungsmittel für die ehrenamtlichen Helfer. „Wir alarmieren aber schon seit längerer Zeit nur noch über Melder“, erklärt Feuerwehrsprecher Patric Poblotzki auf Anfrage. Grund dafür war seinerzeit eine Empfehlung aus dem Innenministerium, nachdem die Zahl der Geflüchteten gestiegen ist und sie nicht durch Sirenenalarmierung unnötig erschreckt werden sollten.

Sirene heult nun nur noch zur Warnung

Wenn aber heute eine Sirene heult, und das nicht mit dem Signal Probealarm, gilt es, auf das Handy zu schauen, das Radio oder den Fernseher anzuschalten und je nach Nachrichtenlage die Nachbarn zu informieren. Nicht jeder bekommt die Warnungen immer mit. Wir bitten darum, bei einer Warnung über die Sirene, die 112 für Notrufe freizuhalten. Über die Medien werden Informationen für die Bevölkerung verteilt. Der Notruf ist, wie der Name schon sagt, nur für Notfälle vorgesehen.

So hören sich die Sirenen an

Die Sirenensignale kann man auf der Internetseite des Innenministerium NRW mal genau anhören (https://www.im.nrw/themen/gefahrenabwehr/warnung-und-sirenen).

Zusätzlich gibt es für die Bürgerinnen und Bürger natürlich noch die bekannten WarnApps wie NINA oder KatWarn. Weiterhin gibt es seit kurzer Zeit das CellBroadcast-System.

Wenn in NRW also künftig die Sirenen mit Warnton heulen, dann ist entweder ein Warntag – oder es besteht eine tatsächliche Gefahr. In beiden Fällen erhält die Bevölkerung weitere Informationen über die Medien und Warn-Apps oder Cell Broadcast.

Warntag im September

Der nächste bundesweite Warntag ist für den 12. September 2024 angekündigt. Gegen 11 Uhr wird eine Probewarnung verschickt.

