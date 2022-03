Sirenen in Wetter: Feuerwehr rückt wegen Gasalarm aus

Gasalarm in Volmarstein. Die Feuerwehr rückt am Montagvormittag aus.

Wetter. Weil ein Co2-Melder in einem Einfamilienhaus angeschlagen hatte, rückte die Feuerwehr am Montagvormittag aus.

Sirenenalarm in Wetter: Um kurz nach elf am Montagvormittag gibt die Freiwillige Feuerwehr Alarm. In einem Einfamilienhaus in der Hofstraße in Volmarstein hat ein CO2-Melder angeschlagen. Vor Ort kann die Freiwillige Feuerwehr mit ihren Messgeräten jedoch nichts feststellen und gibt schnell Entwarnung; die Einsatzstelle wird an Mitarbeiter der AVU übergeben.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter