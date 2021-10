An der Schumannstraße hat ein Bagger eine Gasleitung beschädigt.

Blaulicht Sirenenalarm in Wetter: Bagger beschädigt Gasleitung

Wetter. Die Sirenen heulten um 13.24 Uhr in Wetter. Ein Bagger hat eine Gasleitung beschädigt. Die Bewohner sind evakuiert.

Die Sirenen heulten gerade in Wetter: Der Grund ist eine bei Baggerarbeiten beschädigte Gasleitung.

Die Feuerwehr ist an der Schumannstraße im Einsatz. Sie hat den Weg abgesperrt. Ein Bagger hatte bei Bauarbeiten eine Gasleitung eines Hausanschlusses beschädigt. Ab Schumannstraße 1 sind die Bewohner evakuiert worden. Die AVU als Versorger ist vor Ort und will die Leitung nun abgeschiebern. Sobald das geschehen ist, können die Anwohner zurück in ihre Häuser.

