Falscher Alarm in Wetter: Eine Anruferin meldete am Morgen einen Dachstuhlbrand in der Bornstraße. Sirenenalarm wurde ausgelöst. Kurz darauf meldete sich die Frau erneut – sie sehe nun doch kein Feuer mehr.

Feuerwehr-Einsatz Sirenenalarm in Wetter – warum der Einsatz abgebrochen wurde

Wetter. Sirenenalarm in Wetter: Eine Anruferin hat am frühen Morgen einen Dachstuhlbrand gemeldet. Der Einsatz ist inzwischen aber schon wieder beendet.

Weil eine Anruferin einen Dachstuhlbrand in der Bornstraße meldete, ist am frühen Montagmorgen Sirenenalarm in Wetter ausgelöst worden. Gegen 6.30 Uhr heulten die Sirenen im Stadtgebiet.

+++ Keine Nachrichten aus Wetter und Herdecke mehr verpassen: Hier können Sie sich für unseren kostenlosen Newsletter anmelden. +++

Wie die Feuerwehr berichtete, ist der Einsatz inzwischen aber nach kurzer Zeit wieder abgebrochen worden. Die Anruferin habe sich ein zweites Mal in der Leitstelle gemeldet und gesagt, sie sehe nun doch kein Feuer mehr. Die Hintergründe sind bislang unklar. Die Feuerwehr geht jedoch davon aus, dass es sich bei der Rauch handelt, der aus einem Schornstein des Hauses kam.

Bereits am Sonntagnachmittag wurde die Löscheinheit Alt-Wetter durch einen Streifenwagen der Polizei zu einer unklaren Rauchentwicklung im Bereich der neuen Ruhrbrücke alarmiert. Sowohl in dem Bereich als auch am ebenfalls kontrollierten Harkortberg konnte kein Schadenfeuer festgestellt werden, sodass davon auszugehen ist, dass die Rauchentwicklung auf einen Schornstein auf Herdecker Stadtgebiet zurückzuführen ist. Der Einsatz wurde daraufhin nach guten 45 Minuten abgebrochen.