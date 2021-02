So geht es den Mutmachern aus Wetter und Herdecke heute

Wetter/Herdecke. Für die Serie „Mutmacher“ ist die Zeitung mit dem European Newspaper Award ausgezeichnet worden. So geht es den Mutmachern heute.

Sie waren im November 2019 die Menschen, die anderen Lesern Mut machten. Mit der Serie hat diese Zeitung den European Newspaper Award gewonnen. Grund genug zu schauen, wie es den Mutmachern von damals heute geht.

Marianne Heyer

Marianne und Erich Heyer waren im November 2019 unser Mutmacher-Paar, das 69 Jahre Seite an Seite alle Schicksalsschläge gemeistert hatte. Und dennoch stets zuversichtlich und anpackend nach vorne schaute. Die Lokalredaktion erzählte die Lebensgeschichte dieses außergewöhnlichen Paares, das ein halbes Jahr zuvor, am 13. April, seine Eiserne Hochzeit gefeiert hatte. Die Resonanz nach der Veröffentlichung war allerdings eher verhalten, erinnert sich die Volmarsteinerin an nur einige wenige Anrufe. „Aber ich gehe ja auch nicht mehr so viel raus“, meint sie rückblickend. Die 70 Jahre gemeinsames Leben konnten die Heyers gerade noch voll machen – am 4. April dieses Jahres starb Erich Heyer. Daheim, bei seiner Frau und seiner Familie.

Doch Mut und Zuversicht haben die 86-Jährige nicht verlassen. „Niemals verlässt mich der Mut. Ich musste immer viel tun, und ich habe es gern getan. Und bei alldem hat mich mein Mut niemals verlassen.“

Bastian Lüling

Mehr als zehn Jahre war Sebastian Lüling die gute Seele des Dorfcafés in Volmarstein. Jetzt gibt es das Café nicht mehr. Die Evangelische Stiftung Volmarstein hat es aufgegeben. Aber Sebastian ist weiter dabei: Nach vielen Überlegungen und Anstrengungen zieht jetzt das Café Herzken in die Räume am Dorfplatz ein. Betreiber ist die Arbeiterwohlfahrt. Und die hat auch Sebastian Lüling in ihren Dienst gestellt.

Es war auch eine Zeit des Bangens. Trotz seines Autismus fühlt sich der Volmarsteiner in diesem Cafébetrieb besonders wohl. Akkurat deckt er die Tische, wenn ein großes Frühstück bestellt ist.

„Die Augen haben geleuchtet“, berichtet Sebastians Mutter Regina von dem Tag, als Sebastian nach Monaten beim Kennenlernen der Kollegen das erste Mal wieder im Café hinter dem Tresen stand. Eigentlich sollte längst schon Eröffnung sein. Dann kam Corona. Jetzt ist der Start des neuen AWO-Cafés gleich über dem CAP-Markt für Februar ins Auge gefasst.

Der 33-Jährige hat die Wartezeit bisher gut überstanden. Ist viel Fahrrad gefahren. Im Garten gab es ordentlich was zu tun. Am liebsten aber wäre Sebastian Lüling arbeiten gegangen. Der Mut hat ihn in all den Monaten nicht verlassen. „Ich bin froh, dass es im Café Herzken weitergeht“, sagt der Mutmacher. Und seine Mutter erzählt stolz: „Der steht in den Startlöchern - und wie!“

Nic Koray

Die Herdecker Pädagogin und Musikerin Nic Koray machte den Lesern mit ihrer Lebensgeschichte Mut. Sie selbst hatte sich selbstständig gemacht und sich mit dem Begegnungshof HerzBerg Herdecke einen Lebenstraum erfüllt. In der Corona-Pandemie macht sie anderen weiterhin Mut. So erlebt Nic Koray das Schreiben von Geschichten als etwas Tröstendes. Daraus entstand nun ein Buch, das andere erfreuen soll. In diesem Monat erscheint im Selbstverlag ihr Werk „Das kleine Gold – Geschichten zum Glücklichsein“. Darin hat die Illustratorin, Musikerin und Fachkraft für tiergestützte Intervention und Förderung einen „Schatz an kleinen goldenen Geschichten, die in dieser düsteren Zeit Mut machen und Licht bringen“, gehoben und aufgeschrieben.

Das Buch ist für Nic Koray ein Herzensprojekt: Sie hat darin 16 Kurzgeschichten mit engem Bezug zu 16 Naturfotografien aus Herdecke verquickt. Alle Erzählungen seien ihr, so die Herdeckerin, im vergangenen November und Dezember zugeflogen, „als die bedrückende Stimmung durch Corona und die USA-Präsidentschaftswahlen besonders deutlich spürbar war und ich das Arbeiten an diesen Geschichten als kraftspendend und tröstlich erleben konnte“. Nun möchte Nic Koray ihre Geschichten durch die Veröffentlichung des Buches allen zugänglich machen, damit sie „die Menschen in dieser herausfordernden Zeit erreichen, trösten und erfreuen“ können.

Nathaniel Stott

Der Shakespeares Pub von Nathaniel Stott mitten in der Herdecker Innenstadt ist derzeit geschlossen. Lockdown. Dennoch ist der Brite, der damals ohne Deutschkenntnisse an die Ruhr kam, umtriebig. Aufgeben ist keine Option, und so gibt es seit der Mutmacher-Geschichte eine große Neuigkeit für seine Fangemeinde. Ein bisschen Shakespeare für Zuhause. Stott hat gemeinsam mit seiner Freundin Renate Petrich ein Gin-Duo kreiert: Romeo & Juliet - entstanden aus Liebe und Erfahrung. „Die Herstellung meines ersten Gins in den Edinburgh Laboratories der Heriot Watt University im Sommer 2016 war eine faszinierende und aufschlussreiche Erfahrung. Mit sorgfältig ausgewählten und abgewogenen Pflanzenstoffen wurde dieser mit reinem Alkohol infundiert und destilliert. Der Gin, den ich kreierte, hatte ein einzigartiges Aroma. Die Erfahrung weckte den Wunsch, meinen eigenen Gin zu machen“, erzählt der 52-jährige Brite aus Totnes (Grafschaft Devon). Aber erst zwei Jahre später, 2018, setzte er sich mit Julia Nourney - einer internationalen und unabhängigen Spirituosenberaterin – und Freundin Renate zusammen. Dann wurde gekostet, analysiert und komponiert. Herausgekommen sind nun zwei Gins, die je nach Neigung gewählt und mit Früchten und Tonic kombiniert werden.

Bernhard Krahl

Dr. Bernhard Krahl, Gründer des Ambulanticum Herdecke, ist zwischenzeitlich für seine Arbeit und sein unternehmerisches Wirken im Alter von über 60 Jahren mit dem Zugabe-Preis 2020 der Körber-Stiftung in Hamburg ausgezeichnet worden. Die Jury würdigte damit sein Engagement und seinen Einsatz für eine bessere Gesundheitspolitik.