So sah es an einem der heißesten Tage des letzten Jahres im Freibad am See in Wetter aus.

So steht’s um Eröffnung der Freibäder in Wetter und Herdecke

Wetter/Herdecke. Für das Freibad am Bleichstein in Herdecke laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren, für Wetter gibt es bereits einen Eröffnungstermin.

Bei Temperaturen von rund 20 Grad nehmen die Gedanken an den Sommer immer mehr zu. Passend dazu die Nachricht, dass der Trägerverein das Freibad am See am Donnerstag, 1. Juni, 13 Uhr, öffnen will.

Den Angaben zufolge haben die Akteure in Wetter nun die Becken gesäubert und Filter gereinigt, so dass das Einlassen des Wassers beginnen konnte. Ein Lob erhielten sowohl Mitarbeitende der Stadt als auch die ehrenamtlichen Kräfte der DLRG-Ortsgruppe Wetter, so dass alle gemeinsam „in kurzer Zeit beide Becken vorbereiten“ konnten. Nun stehen weitere Arbeiten an den Außenanlagen an, zudem wollen Vereinsverantwortliche die Beschilderung aktualisieren und „alles etwas aufhübschen“.

In Herdecke laufen ebenfalls Vorbereitungen, um das Freibad am Bleichstein demnächst öffnen zu können.

