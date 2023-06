Direkt am Obergraben gelegen befindet sich das Bootshaus. Der große Biergarten lädt ebenso zum Verweilen ein wie die (Liege)Stühle direkt am Wasser.

Sommertour Sommeraktion: Leser willkommen am Bootshaus in Wetter

Wetter. In den Ferien arbeitet die Redaktion an schönen Ausflugszielen am Wasser in Wetter und Herdecke. Zum Auftakt lädt Yvonne Held zum Obergraben ein.

In den Sommerferien hat die Lokalredaktion sich einiges vorgenommen. Traditionell möchten wir in diesen Wochen einen noch engeren Kontakt zu unseren Leserinnen und Lesern knüpfen. Dieses Jahr laden wir unsere Leser daher ein, mit uns die schönsten Ausflugsziele am Wasser zu besuchen.

Redaktionsleiterin klappt Laptop auf

Jeden Mittwoch wird ein Mitglied der Redaktion sich zwei Stunden lang einen besonderen Platz zum Arbeiten suchen. Den Anfang macht am Mittwoch, 28. Juni, von 13 bis 15 Uhr Redaktionsleiterin Yvonne Held. Sie klappt ihren Laptop am Bootshaus am Obergraben auf.

Kein Autoverkehr

„Ich verbinde mit diesem Ort viele wundervolle Erinnerungen an gute Gespräche mit lieben Freunden, leckeres Essen und kühle Getränke“, erklärt sie. Insbesondere die Lage macht diesen Ort als Ausflugsziel so interessant. „Lediglich Radfahrer und Spaziergänger kommen direkt zum Bootshaus. Und natürlich Bootsfahrer über den hauseigenen Anlegesteg. Es gibt keinen Autoverkehr, und daher ist es herrlich ruhig“, erklärt Held. Der liebevoll gestaltete Biergarten mit seinen gemütlichen Sitzecken lädt zum Verweilen ein.

Steht die Sonne noch hoch am Himmel, sorgen große und robuste Schirme für genügend Schatten. Vom Biergarten aus gibt es einen herrlichen Blick aufs Wasser. Hin und wieder kann man dort den Ruderern zuschauen, wenn sie trainieren.

Im Liegestuhl am Wasser

Wem das noch nicht nahe genug ist, der kann auf die andere Seite des Radwegs wechseln, der direkt vor dem Bootshaus entlang führt. Dort stehen zwei kleine Sitzgruppen und sogar drei Liegestühle. Ein Cocktail dazu, und die lauen Sommerabende sind gerettet.

Moderne Balkanküche

Kulinarisch bietet Magdalena Geczo mit ihrem Team leckere Gerichte aus der modernen, frischen Balkan-Küche an. Aber auch die obligatorische Ruhrgebiets-Currywurst darf auf der Karte nicht fehlen. Wer eine Feier plant, der ist im Bootshaus ebenfalls an der richtigen Adresse, denn die Räume können gemietet werden. Das Bootshaus ist auch das Heim des Ruder-Clubs Mark. Er ist der älteste Ruderverein der Stadt Wetter und Mitglied im Deutschen Ruderverband sowie im Nordrhein-Westfälischen Ruderverband. Rund 120 Mitglieder zählt der Verein momentan.

Leser und Themen willkommen

Aber die Redaktion ist nicht zum Spaß im Bootshaus. Dort soll natürlich auch gearbeitet werden. Deshalb ist der Laptop mit an Bord, ebenso wie die Handykamera für Fotos. Leser sind nicht nur willkommen, sondern herzlich eingeladen, uns über die Schulter zu schauen, sich die Arbeit der Redaktion erläutern zu lassen, aber auch gerne Themenideen einzubringen. Zum Dank spendiert die Redaktion ein Freigetränk. Also: Kommen Sie mit uns auf die Sommertour zu den schönsten Ausflugszielen am Wasser in Wetter und Herdecke. Wir freuen uns auf Sie!

Das Bootshaus Das Bootshaus liegt Am Obergraben 6 in Wetter.



Geöffnet ist das Restaurant mit Biergarten in den Sommermonaten Dienstag von 15 bis 20 sowie Mittwoch bis Sonntag von 12 bis 21 Uhr.

