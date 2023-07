Sommeraktion: Redaktion am Hengsteysee-Wehr Herdecke treffen

Sitzgelegenheit nahe Hengsteysee-Wehr: Hier am Schiffswinkel starten viele ihren Ausflug, von hier führen Wege rund um den Hengsteysee oder an der Ruhr entlang nach Herdecke

Herdecke. Außentermin am Ruhrtalradweg: Wer Mittwoch mit Redakteur Steffen Gerber über heimische Themen reden will, kann zum Schiffswinkel Herdecke kommen.

Zweite Gesprächsrunde in den Sommerferien: Die Lokalredaktion bietet auch an diesem Mittwoch Leserinnen und Lesern an, sich über verschiedene Themen auszutauschen. Redakteur Steffen Gerber freut sich über Passanten oder Radfahrende, die jetzt am 5. Juli von 15 bis 17 Uhr in Herdecke mit ihm ins Plaudern kommen wollen.

Der Journalist klappt seinen Laptop auf einer Bank in der Nähe vom Hengsteysee-Wehr auf. Am Abzweig der Straße Im Schiffwinkel zur Amprion-Brücke hinüber zum Hagener Ufer befindet sich direkt am Ruhrtalradweg neben zahlreichen Hinweisschildern Sitzgelegenheiten plus Tisch. Auf der Straße (bis zur Einmündung der Ruhrallee) befinden sich die umstrittenen Schienen, die schon einigen Radfahrern zum Verhängnis wurden.

An dieser Örtlichkeit parken auch viele Jogger und Ausflügler, die dann eine Runde um den Hengsteysee drehen, das Restaurant Proto und auch das historische Koepchenwerk besuchen oder mit dem Fahrgastschiff Freiherr vom Stein ablegen wollen.

