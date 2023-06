Freizeittipp Sonnenuntergang am See: Hier gibt’s Party am Wochenende

Party am Strandhaus, Coverhits im Haus Witten, den Feierabend feiern: Unternehmungslustige Herdecker und Wetteraner haben die große Auswahl

Wetter/Herdecke. Am kommenden Wochenende ist wieder einiges los rund um Wetter und Herdecke. So kann beispielsweise der abendliche Spaziergang um den Hengsteysee diesmal mit Tanzen unter freiem Himmel verbunden werden. Und in Witten gibt’s die Top-Hits der letzten Jahrzehnte auf die Ohren. Darüber hinaus stehen noch verschiedenste kulinarische Leckerbissen auf dem Angebotszettel.

Heimat genießen in Herdecke

Der Feierabendmarkt in der Herdecker Altstadt geht in die nächste Runde. Unter dem Motto „Heimat“ wird neben den kulinarischen Köstlichkeiten der mitwirkenden Gastronomen auch der Heimatverein mit an Bord sein. Zwischen Matjes, Gnocchi, Gegrilltem oder einem Glas Wein können die Besucher des Feierabendmarktes so auch eine Ausstellung über die „Heimat und lokale Gewerbe“ besuchen. Kultur und Kulinarik in Kombination, was gibt es Schöneres?!

Feierabendmarkt „Herdecke genießen“. Fr. 30. Juni ab 17 Uhr in der Altstadt.

Sundowner Party im Strandhaus

„Tanzen zum Sonnenuntergang über dem Hengsteysee“ – wie klingt das? Möglich macht das die Sundowner-Party am Strandhaus am Hengsteysee auf der Hagener-Ruhrseite. Open-Air auf der großen Terrasse des Strandhauses können die Besucher zu House-Musik der 90er Jahre tanzen und bei einem kühlen Getränk die Sonne Richtung Koepchenwerk untergehen sehen. Laut Veranstalter können sich die Besucher zusätzlich auf das Knistern von Vinyl freuen. Ein Traum für Nostalgiker und Feierwütige.

Sundowner-Party am Strandhaus am Hengsteysee in Hagen. Sa. 1. Juli, ab 19 Uhr. Eintritt Abendkasse: 15 Euro.

Coverhits beim Kultursommer

Im Rahmen des Kultursommers des Wittener Saalbaus und des Haus Witten können sich die Gäste am Samstag auf die Band „No Escape “ freuen. Die fünf Musiker aus der Nachbarstadt Witten überzeugen mit bekannten Hits der vergangenen Jahre zum Mitsingen und Mittanzen und verwandeln den Innenhof des Haus Witten in eine große Tanzfläche. Die eingespielte Band mit Profimusikern wird dabei sicher kein T-Shirt trocken lassen.

Kultursommer mit No Escape im Haus Witten – Sa. 1. Juli ab, 19.30 Uhr. Eintritt ab 11 Euro.

Urlaubsfeeling in Dortmund

Streetfood-Festivals haben in diesen tagen Hochkonjunktur. Das Festival im Dortmunder Revierpark Wischlingen überzeugt dabei aber nicht nur mit vielen verschiedenen Gastronomen und deren kulinarischen Leckerbissen. Die sowieso schon sehr ansprechende Atmosphäre des Naturparks in Dortmund, gepaart mit den Klängen verschiedenster Live-Musiker und den Gerüchen orientalischer Gewürze, versetzt den Besucher in reinstes Urlaubsfeeling. Das Beste: Der Eintritt ist dabei frei.

Streetfood-Festival im Revierpark Wischlingen in Dortmund. Fr. 30. Juni bis So. 2. Juli, immer ab 12 Uhr. Eintritt frei.

