Sonntag endet Waldkunst-Aktion von Knut Waschkau in Herdecke

Herdecke/Wetter. Ende der Waldkunst von Knut Waschkau: Zwischen Gemeinschaftskrankenhaus, Gut Schede und Harkortberg-Hütte gibt es am Sonntag wieder Programm.

Endspurt für den Sommer 2021, Finale auch für die Waldkunst-Aktion von Knut Waschkau. Was am 15. Juni im Gebiet zwischen dem Herdecker Gemeinschaftskrankenhaus, Gut Schede und der alten Wanderhütte nahe Harkortberg begann, endet nun an diesem Sonntag. Die Programmpunkte der Finissage ähneln jenen von der Eröffnung.

Wer sich jetzt am 12. September von 13 bis 17 Uhr im Wald an der Stadtgrenze Herdecke/Wetter aufhält, findet erneut an drei Stationen Unterhaltungsangebote und Gesprächsmöglichkeiten über ernste Inhalte. Der Künstler Knut Waschkau freut sich, dass er am Sonntag wieder Unterstützung von heimischen Akteuren erhält. Die Volmarsteiner Naturpädagogin Janina Peitz präsentiert ihre Ideen nahe der Tunnelröhre am Krankenhaus in Westende. Auf einem Weg oberhalb von Gut Schede spielen Mathias Wittler (Leiter der Werner-Richard-Schule) mit seinem Saxofon und Gitarrist Jan Biether verschiedene Stücke. Und an der Harkortberg-Hütte stellt der Herdecker Autor und Literat Hans Hermann Kamps wieder einige Texte vor, darunter auch eigene Gedichte.

Handzettel mit weiteren Auskünften

„Ich werde an allen Stationen präsent sein und voraussichtlich an den drei Standorten auch Handzettel zum Thema dieser Aktion verteilen“, sagt Knut Waschkau. Der Herdecker wollte – wie berichtet – mit seiner Waldkunst-Premiere vor allem auf den Klimaschutz und einen sorgsamen Umgang mit der Natur hinweisen. Dafür hatte er nach einigen Absprachen auf einem Rundweg 26 sogenannte Gliederpuppen an 26 Bäumen mit 25 Texten platziert. An diesem Sonntag nun soll das Thema auch nachhaltig in Erinnerung bleiben. Besucher erhalten gedruckte Hinweise, wo und wie sie sich zum Beispiel in Vereinen sowie Institutionen in Herdecke oder Wetter für Umweltverbesserungen einsetzen können.

Nach fast drei Monaten haben Waschkau Gespräche mit Spaziergängern besonders berührt. „Für die Begegnungen mit Menschen hat sich all der Aufwand gelohnt.“ An der Hütte habe der freischaffende Künstler zum Beispiel einen Mann und dessen Enkeltochter getroffen. Die zwei Herren sinnierten, welchen ökologischen Fußabdruck ihre Generation den Heranwachsenden hinterlasse. Der Senior wollte Waschkau angesichts der tollen Aktion seinen Wanderstab schenken, der nahm diesen erst nach dem Hinweis der Enkelin an: „Opa hat noch einen zweiten zuhause.“

Diebstahl-Ärger verflogen

Mittlerweile ist bei Waschkau auch der Ärger wegen fünf gestohlener Figuren verflogen. Nachdem er diese und sechs Texte erneuert hatte, meldete sich eine Anruferin bei ihm. Sie erfuhr von dem Diebstahl aus der Zeitung und wollte dem Künstler Gliederpuppen abkaufen. Mit ihrer Freundin kam sie nach Ende und erstand ein bewegliches Duo. Ihre Begleiterin fand andere Kunstgegenstände interessant – sie erwarb ein weiteres Objekt.

