Sonntags-Bummel und Blumenmarkt: Herbst ist zum Feiern da

So sieht es aus, wenn in Witten Blumen verkauft werden. Beim Pflanzenmarkt am Samstag besteht dazu wieder Gelegenheit.

Wetter/Herdecke. Herbstfeste rund um Wetter und Herdecke: Hier gibt’s die Infos zum Feiern und Bummeln in Hattingen, Witten und Hagen

Noch sind die Blätter meist grün, auch der angekündigte Altweibersommer mit Temperaturen über 20 Grad passt noch nicht so richtig zur Jahreszeit. Und doch ist klar: Der Herbstkommt. Auch die Veranstaltungen rund um Herdecke und Wetter feiern den Herbst an diesem Wochenende ganz besonders.

Hattinger Herbst

Nach dem Herbstfest in Herdecke geht es am kommenden Wochenende in Hattingen weiter. Beim Hattinger Herbstmarkt stehen traditionelle Handwerkskünste, buntes Markttreiben und weitere herbstliche Programmpunkte im Fokus. Zusätzlich feiern die Hattinger an diesem Wochenende auch das Panhasfest. Das nach einer regionalen Blutwurst-Spezialität benannte Fest lässt die Gourmetherzen höherschlagen. Viele örtliche Gastronomen verwöhnen die Besucher dabei mit kulinarischen Highlights und guten Weinen. Am Sonntag sind zusätzlich die Geschäfte im Hattinger Stadtgebiet geöffnet.

„Hattinger Herbst & Panhasfest“ in der Hattinger Innenstadt und auf dem St.-Georgs-Kirchplatz. 29. September Bis 1. Oktober. Eintritt frei.

Pflanzenmarkt in Witten

Am Samstag veranstalten die Stadtwerke Witten in Kooperation mit der Naturschutzgruppe Witten einen Pflanzenmarkt im Freibad Witten-Annen. Dort können private Anbieter Pflanzen, Ableger, Samen und weiteres Gartenzubehör verschenken oder verkaufen. Gewerbliche Anbieter sind von der Veranstaltung ausgeschlossen. Zusätzlich wird es frischgepressten Apfelsaft aus nachhaltigem Anbau geben. Für alle Pflanzenfreunde mit dem grünen Daumen sicher eine großartige Möglichkeit mit anderen Hobbygärtnern ins Gespräch zu kommen.

„Pflanzenmarkt im Freibad Witten-Annen“. Sa. 30. September 11 bis 14 Uhr. Eintritt frei.

Rocken beim Firestarter

Bis weit über die Grenzen von Dortmund bekannt – die wohl rockigste Party im Ruhrgebiet: Die Firestarter-Party. Am kommenden Samstag hält die beliebte Partyreihe Einzug in die Hallen des Domicil in Dortmund. Ab 23 Uhr können die Gäste zu den rockigsten Hits des international bekannten Plattendrehers Dj Firestarter das Tanzbein schwingen. Das Beste aus Rock, Punkrock, 80er, Wave und Pop ist dabei garantiert. Auf geht’s!

„Firestarter“ im Domicil in Dortmund. Sa. 30. September ab 23 Uhr. Eintritt 12 Euro.

Herbstfest im Freilichtmuseum

Auch im Freilichtmuseum in Hagen ist der Herbst angekommen. Beim diesjährigen Herbstfest wird es wieder viele Mitmachaktionen für Kinder geben. Dazu laden Livemusik im Biergarten und diverse Ausstellungen und Vorführungen zum „rustikalen Herbstausflug“ ein. Im Vordergrund des Herbstfestes stehen neben den bekannten Angeboten des Museums auch Wald- und Naturthemen oder Mitmachgelegenheiten wie das Kürbisschnitzen oder das gemeinsame Basteln. Zusätzlich gibt es eine spezielle Ausstellung mit dem Schwerpunkt der 70er Jahre. Spannende Tage für die ganze Familie.

„Herbstfest“ im Freilichtmuseum in Hagen. Sa. 30. September und So. 1. Oktober ab 11 Uhr. Eintritt nach Kassenaushang.

