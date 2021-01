Sorgen wegen Corona - Radio Ennepe-Ruhr kämpft um Existenz

Ennepe-Ruhr/Herdecke Die Veranstaltergemeinschaft um Peter Dziadek sucht Partner zur Finanzierung des Programms von Radio Ennepe-Ruhr. Lösung muss 2021 her.

Viele Einrichtungen leiden unter den Corona-Auswirkungen. Ein besonderes Kapitel lässt sich Radio Ennepe-Ruhr widmen. Das steht seit einigen Tagen ohne Redaktion und Räume da. Seit Monaten läuft der Kampf um das Fortbestehen. Vor allem Peter Dziadek bemüht sich, 2021 eine betriebswirtschaftliche Lösung für den fast 30 Jahre alten Sender zu finden. Als Vorsitzender der Veranstaltergemeinschaft (VG) sucht er mit einigen Mitstreitern Partner, die künftig ein Programm für alle neun EN-Städte finanzieren wollen.

„Es gab und gibt Interessenten, wir sind weiter aktiv“, berichtet Peter Dziadek. Der Herdecker musste als VG-Verantwortlicher zum Jahresende den Festangestellten und Freien Mitarbeitern von Radio Ennepe-Ruhr die Kündigung aussprechen. Übrig blieb Chefredakteur Andreas Wiese, der als Moderator bei der Radio NRW GmbH weiter regionale sowie lokale Nachrichten von Ennepe und Ruhr in den Morgensendungen von 6 bis 10 Uhr aus dem Studio Oberhausen verkündet.

Das Zwei-Säulen-Modell

Im Februar 2020 hatte die Betriebsgesellschaft (BG) von Radio Ennepe-Ruhr angekündigt, das Programm mangels wirtschaftlicher Perspektive nur noch bis zum Jahresende zu finanzieren. Das dahinterstehende System fußt auf einem Zwei-Säulen-Modell: hier die Veranstaltergemeinschaft als eingetragener Verein, der sich mit Vertretern aus fast allen gesellschaftlichen Bereichen um personelle, inhaltliche und organisatorische Themen eines Senders kümmert. Dort die Betriebsgesellschaft, die sich um technische Einrichtungen und die Vermarktung der Hörfunkwerbung kümmert sowie der VG das Budget vorgibt.

Da sich die Kündigung der BG abgezeichnet hatte und eine Fusion mit Radio Hagen nicht zustande kam (beide Sender produzierten bis Ende 2020 ihre Sendungen im gleichen Haus in der Volmestadt), führten Dziadek und Co. Gespräche mit potenziell neuen Partnern. „Wir waren im Februar/März auch schon recht weit und hatten fast unterschriftsreife Verträge vorliegen, ehe dann die Corona-Krise voll zuschlug und unsere Bemühungen zunichte machte“, sagt der Vorsitze der Veranstaltergemeinschaft. Die Pandemie sorgte auch in den folgenden Monaten für Zurückhaltung bei Interessenten.

Corona erschwert Bemühungen

Doch aufgeben will die VG trotz Rückschlägen und Corona-Auswirkungen nicht, Anfang dieser Woche stand erneut ein Austausch mit einem möglichen Partner auf dem Programm. „Wir haben nun ein Jahr Zeit, um eine Lösung für die Betriebsgesellschaft zu finden“, so der Pensionär aus Herdecke und langjährige Lehrer des Geschwister-Scholl-Gymnasiums in Wetter. Die Sendelizenz läuft bis 2026, die derzeitige Notlösung mit dem Ein-Mann-Betrieb Wiese aber maximal bis zum Jahresende. Sollte bis Anfang 2022 keine Finanzierung (die Rede ist von einer recht hohen sechsstelligen Summe) stehen, bedeutet dies das aus für Radio Ennepe-Ruhr. „Vieles ist denkbar, beispielsweise auch ein Genossenschaftsmodell etwa mit vielen Akteuren oder Privatleuten aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis“, meint Dziadek.

Als Mann der ersten Stunde (am 14. Oktober 1987 wurde die Veranstaltergemeinschaft gegründet, am 31. August 1991 ging “Radio EN” auf Sendung) hänge er an dem Sender, „das ist vergleichbar mit einem eigenen Kind“. Zum Glück seien einige Werbekunden Radio Ennepe-Ruhr treu geblieben, auch der Zuspruch aus der Hörerschaft nach Bekanntwerden der jüngsten Entwicklungen mit Entlassungen und Studio-Abbau tue gut. „Die Situation war noch nie so schwierig wie derzeit, die Corona-Pandemie sollte aus unserer Sicht so früh wie möglich enden", so Peter Dziadek. "Dennoch wollen wir weiter machen, da wir uns auch als wichtige Klammer für den EN-Kreis sehen.“

