Sorgende Männer – Sorgen der Männer – Sorge um Männer

Eine Zahl sorgt für Aufsehen: 63 Milliarden Euro. Jedes Jahr. Und nur in Deutschland. Und wahrscheinlich sind es in Wirklichkeit noch viel mehr. Der Wirtschaftswissenschaftler und Männerberater Boris von Heesen hat diese Zahl errechnet. Er nennt die 63 Milliarden Euro „die Kosten des Patriarchats“.



Boris von Heesen hat errechnet, was es mit den Folgekosten schädlichen männlichen Verhaltens ökonomisch auf sich hat. Es sind Kosten, die sich unter anderem aus Gefängnisaufenthalten, Verkehrsunfällen, Süchten, ungesunder Ernährung und Kriminalität zusammensetzen. Alles Kontexte, die von Männern dominiert werden. 94 Prozent der Gefängnisinsassen sind männlich. Oder das Feld der Wirtschaftskriminalität. Woran denken Sie, wenn Sie an den Cum-Ex-Skandal denken? Vermutlich an Männer. Richtig. Unter den Tatverdächtigen in diesem Bereich finden sich mehr als 75 Prozent Männer. Oder der „Idiotentest“ – wir wissen alle, was das ist: Die Prüfung, die nach vielfältigen Verkehrsdelikten die grundsätzliche Fahrfähigkeit überprüft. Die Geschlechterverteilung bei dieser Prüfung – was denken Sie? Die Antwort ist leicht zu merken: Es sind fast 100 Prozent Männer. Ungesunde männliche Verhaltensweisen machen also nicht nur Angst, Männer schaden nicht nur sich selbst und anderen – Männer belasten das Gemeinwesen in erheblichem Maße finanziell. Wobei: Es sind natürlich nicht „die Männer“, die die Gesellschaft dieses Geld kosten. Es sind die Bilder, die wir von Männlichkeit haben – die Vorstellungen, mit denen Männer groß werden, wie sie zu sein haben - es sind die aus ihnen erwachsenen Rollenstereotype, die in ungesunde geschlechtsspezifische Verhaltensweisen münden. Alle leiden darunter – auch die Männer! Denn die lebenslange Fixierung auf den Beruf und Leistung hat häufig zur Folge, dass sie weniger über Probleme reden, seltener zum Arzt gehen, sich ungesünder ernähren, weniger bewegen und deswegen auch fast fünf Jahre früher sterben als Frauen. Was sich da vor unseren Augen abspielt, ist eine klassische loose-loose-Situation. Alle verlieren, Frauen wie Männer.

Morgen ist in der evangelischen Kirche Männersonntag. Kein Scherz jetzt. In vielen evangelischen Kirchen überall im Land gestalten Männergruppen den Gottesdienst oder stehen Fragen und Themen von Menschen männlichen Geschlechts im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Das kann man für albern halten oder überflüssig. Oder für überfällig. Kirchliche Männerarbeit stellt Räume zur Verfügung, in denen Männer erfahren und ausprobieren können, wie sie als Mann in dieser Zeit leben wollen, ohne sich selbst und anderen zu schaden. Die Männerforschung hat dafür den Begriff „caring masculinities“ entwickelt – Männer sollen lernen, gut für sich zu sorgen und auch für ihre Familien, ihren Sozialraum, ihre Umwelt.

Männer sollen sich wahrnehmen und erleben können als Menschen, die nicht über Leistung, Kraft und ihr Funktionieren definiert werden, sondern als Menschen mit Ecken und Kanten, mit Schmerzen und Grenzen, mit Zärtlichkeit und Leidenschaft. Sie sollen Räume haben, in denen die Werte nicht Rivalität, Konkurrenz und Erfolge heißen, sondern Gnade, Barmherzigkeit und Liebe. Gäbe es mehr dieser Orte und solcher Erfahrungen: Man müsste sich um die Welt weniger Sorgen machen.

Martin Treichel lebt in Wengern und ist Pfarrer für Männerarbeit in der Evangelischen Kirche von Westfalen.

