Sowjetische Kriegsgefangene in Herdecke: Ein Tod auf Raten

Herdecke. Gräber und Geschichten: Wladimir Furmanskis Schicksal (in Herdecke erschossen) steht stellvertretend für Kriegsgefangene aus der Sowjetunion.

Betritt man den historischen Friedhof an der kleinen Pforte ganz unten von der Zeppelinstraße aus, so steht man unmittelbar an einem Gräberfeld mit 23 einfachen, 35x35 Zentimeter großen Sandsteinplatten, beschriftet in kyrillischer Schrift. Es handelt sich um die Gräber von in Herdecke zu Tode gekommenen sowjetischen Kriegsgefangenen aus dem Zweiten Weltkrieg, die hier Zwangsarbeit leisten mussten. Die 6. Platte in der mittleren Reihe markiert das Grab von Wladimir Furmanski. Sein Schicksal soll beispielhaft für die hier ruhenden Kriegsgefangenen stehen.

Wir wissen von Wladimir Furmanski fast nichts, nicht einmal sein Geburtsdatum. Er war im Frühjahr 1942 aus dem Gefangenenlager in Hemer zur Zwangsarbeit in das Idealspaten- und Schaufel-Walzwerk nach Herdecke gebracht worden. Nach nur wenigen Wochen, am 7. August 1942, gab es in der Spatenfabrik an der Bismarckstraße einen dramatischen Vorfall mit tödlichem Ausgang. Laut Zeugenaussagen wurde ein Gefangener von dem Werkmeister Illhardt aus der Einstielerei geholt, um auf dem Platz vor dem Werksgebäude zu arbeiten. Einige Minuten später wurde er von einem Posten erschossen. Bei dem Kriegsgefangenen handelte es sich um Wladimir Furmanski. Als Todesursache wurde in der vom Standesamt ausgestellten Sterbeurkunde eingetragen: „Auf der Flucht erschossen.“ Was sich tatsächlich dort abgespielt hat, werden wir nie erfahren. Es gab damals keine weiteren Zeugen.

In der Hierarchie ganz unten

Sowjetische Kriegsgefangene kamen in Herdecke nur bei wenigen Unternehmen zum Einsatz, insgesamt allerdings in doch recht großer Zahl. In der „Hierarchie des Rassismus“ standen sie am untersten Ende. „Überlange Arbeitszeiten, schlechte Ernährung, Bezahlung, Unterkunft und Kleidung, mangelnde ärztliche Behandlung, Stacheldraht, Diffamierungen, Misshandlungen kennzeichneten ihre Situation als Zwangsarbeiter in Deutschland“, schrieb der Historiker Ulrich Herbert in einem Buch über die Zwangsarbeit. Aber für die konkrete Situation der Kriegsgefangenen galt, dass es immer auch auf das Verhalten der Verantwortlichen in den Fabriken und den Lagern ankam.

Untergebracht waren die sowjetischen Kriegsgefangenen in einem Gefangenenlager am Dahlacker (heute: Schillerstraße) zwischen dem Gelände der Dörken AG und der Firma Idealspaten. Das Lager wurde als Außenlager des Stalag VI A in Hemer geführt und von Wehrmachtssoldaten bewacht. Im Lager waren alle sowjetischen Kriegsgefangenen, die in Herdecke beschäftigt wurden, untergebracht. Sie wurden täglich unter Bewachung an ihre Arbeitsstätten geführt.

Erbärmlicher Zustand

Die erste Gruppe von 66 sowjetischen Kriegsgefangenen kam am 28. März 1942 zur Firma Idealspaten. Die Männer waren in einem erbärmlichen körperlichen Zustand und kaum arbeitsfähig. Bis zum 8. Mai 1942 waren von dieser Gruppe zehn Gefangene gestorben, 13 Mann, die in den Augen der Firmenleitung völlig arbeitsuntauglich, aber noch transportfähig waren, wurden in das Stalag Hemer zurückgeschickt. Durch die Ankunft weiterer Gefangener erreichte die Zahl der sowjetischen Kriegsgefangenen im Juli 1942 mit 230 Mann den höchsten Stand. Anschließend ging diese Zahl bis zum Jahresende 1942 wieder zurück auf 140 Mann. Auch nach Mai 1942 starben Gefangene, die bei Idealspaten beschäftigt waren. Etwa am 3. April 1943 Philipp Sasatko infolge eines Arbeitsunfalls. Andere starben wegen Entkräftung, so am 27. Dezember 1942 Nikolaj Schurow, gerade 28 Jahre alt, und am 13. Januar 1943 Michail Wetoschkin. Mindestens 22 der bei Idealspaten beschäftigten sowjetischen Kriegsgefangenen sind zwischen März 1942 und April 1945 gestorben. Wie viele krank oder entkräftet ins Stammlager nach Hemer zurückgeschickt wurden und dort verstorben sind, lässt sich heute nicht mehr feststellen.

Überarbeitung nötig Von den 23 in Herdecke beerdigten sowjetischen Kriegsgefangenen sind 22 beim „Idealspaten und Schaufel-Walzwerk“ an der Bismarckstraße (heute: Goethestraße) beschäftigt gewesen, in einem Grab liegt ein unbekannter sowjetischer Kriegsgefangener. Die Namen auf den Grabplatten bedürfen laut Willi Creutzenberg dringend einer Überarbeitung, sie seien vielfach nicht mehr richtig zu lesen.

Aus den Aussagen von Augenzeugen und unmittelbar nach dem Krieg entstandenen Dokumenten wissen wir, dass russische Gefangene im Werk Idealspaten unmenschlich behandelt wurden. Sie waren in den Augen der Unternehmensleitung „Angehörige minderwertiger Rassen“, die keinen Anspruch auf menschliche Behandlung hatten. Im Entnazifizierungsverfahren von Karl Gapp findet sich vielfach die Aussage des Firmenchefs zitiert: „Die Russen sind keine Menschen, sondern Bestien.“ In einem Schreiben vom 2. Februar 1948 schreibt der damalige Betriebsrat der Firma Idealspaten an den Entnazifizierungsausschuss des Ennepe-Ruhr-Kreises: „Die Betriebsvertretung der Firma Idealspaten stellt weiter fest, Gefangene, welche abends um 6 Uhr zur Nachtschicht mussten und morgens um 6 Uhr Feierabend hatten, wurden, sofern sie ihr Soll nicht erreicht hatten, bis 9 Uhr morgens festgehalten. Diese Handlungsweise neben den Misshandlungen und Vorenthaltungen oder Minderabgabe an Brot muss einer Betriebsführung bekannt sein.“

Tägliche Misshandlungen

Bei dem Bauunternehmen Benno Kister kamen seit Dezember 1943 insgesamt 37 sowjetische Kriegsgefangene zum Einsatz. Sie wurden hauptsächlich unter dem Polier Albert Guckes beim Bau von im Auftrag des Gauarbeitsamtes errichteten Steinbaracken am Sonnenstein eingesetzt. Laut Zeitzeugen und Informationen aus dem Entnazifizierungsverfahren von Benno Kister hat Albert Guckes die Gefangenen täglich misshandelt. Im Verfahren legte Benno Kister einige sogenannte Persilscheine von den Eigentümern verschiedener Baustellen in Ende (u.a. Schulte-Meyer, Demtröder, Hagenkötter) vor, nach denen die dort eingesetzten russischen Gefangenen „anständig“ behandelt wurden. Am Kriegsende sollen laut Angaben von Benno Kister noch 27 Gefangene bei ihm beschäftigt gewesen sein.

Auch die heutige Mark-E beschäftigte seit September 1944 sowjetische Gefangene. Die genaue Zahl ist unbekannt. Laut Schreiben vom 11. Juli 1945 waren am Kriegsende noch 15 Gefangene beim Werk in Herdecke beschäftigt. Über die Situation der Gefangenen im Cuno-Kraftwerk ist nichts bekannt.

