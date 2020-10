Grundschöttel. Die Türen der Sparkassen-Geschäftsstelle in Grundschöttel bleiben in diesen Tagen für Kunden geschlossen. Und das hat im wahrsten Sinne des Wortes einen guten Grund: Sie wird modernisiert. „Das ist seit 20 Jahren nicht mehr passiert und deswegen notwendig“, sagt Michael Hedtkamp, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Gevelsberg-Wetter beim Ortstermin auf der Baustelle.

Filiale mit 2600 Konten

Immerhin, so Michael Hedtkamp weiter, sei die Geschäftsstelle Grundschöttel mit gut 2600 Konten und einem Geschäftsvolumen von knapp unter 70 Millionen eine der größeren des Unternehmens. Und: „Unsere Maxime ist, zu der hervorragenden Beratung auch ein entsprechendes Ambiente zu bieten. Dabei geht es um die Aufenthaltsqualität für Kunden und Mitarbeiter gleichermaßen.“ Waldemar Skorupa, technischer Teamleiter, erläutert die umfassenden Arbeiten, zu denen auch eine Neugestaltung der Außenanlage gehört – mit neuen Pflanzen und Verwendung von heimischem Ruhrsandstein.

Bald geht es weiter Der letzte Umbau mit Modernisierung der Sparkassen-Geschäftsstelle in Wetter-Grundschöttel hat vor 20 Jahren stattgefunden; die Geschäftsstelle befindet sich bereits über 30 Jahre in dem Eckgebäude an der Steinkampstraße 1a. Der Kundenbereich ist etwa 180 Quadratmeter groß; hinzu kommen Sozialräume plus Kundentresor. Ein Team von drei Mitarbeitern arbeitet dort; Fillialleiter ist Tim Utermann. Die SB-Automaten werden bereits ab dem morgigen Samstag, 17. Oktober, wieder für Kunden zur Verfügung stehen; die Geschäftsstelle wird dann am Montag der kommenden Woche, 19. Oktober, wieder öffnen. Die Sparkassen-Filiale Grundschöttel bietet ihren Kunden nach der Wiedereröffnung für jeweils eine Stunde kostenloses W-Lan.

Frische Farbe, eine neue Beschriftung sowie Werbung in den Fenstern, die durch Leuchtplakate optimiert wird, sollen für eine ansprechende Optik sorgen. Auch die Ruhebank, die linker Hand neben dem Eingang steht, werde noch aufgehübscht und die Bäume beschnitten, damit das Gebäude insgesamt besser präsentiert werden könne.

Neue Decke, neuer Boden

„Hier im Inneren wird die Decke gestrichen, ein neuer Teppichboden wird verlegt, auch die SB-Wand wird überarbeitet. Dort werden die alten Nischen mit magnetischen Wänden überdeckt. Und ähnlich wie in der Hauptstelle in Wetter wird ein Info-Bildschirm installiert“, so Waldemar Skorupa weiter. Auf diesem Bildschirm werde, so Michael Hedtkamp, die Sparkasse dann unter anderem Immobilienangebote präsentieren.

Lounge für Kunden

Die SB-Servicegeräte sind erst ein Jahr alt und werden bleiben. „Die können alles“, sagt Filialleiter Tim Utermann. Ähnlich wie in der Hauptstelle an der Kaiserstraße werden Kunden auch in der Filiale Grundschöttel nach dem Eingang zunächst in einem Lounge-Bereich empfangen. Auch über diesem Bereich wird ein Bildschirm installiert, der Präsentationen auch für Gruppen möglich macht. „Das mit der Modernisierung verbundene Ziel ist, dass der Kunde sich wohl fühlt und ihm etwas geboten wird, aber unter Einhaltung von Wirtschaftlichkeit und auch nachhaltigen Aspekten“, umreißt Waldemar Skorupa die Aufgabenstellung.

Diskretion gewährleisten

So würden Möbel, die in gutem Zustand seien, auch weiter benutzt – wie etwa die Servicetheke aus USM-Büromöbel-Modulen, die nun etwas anders aufgestellt würden. Insgesamt, so erwähnt Filialleiter Tim Utermann, würden Servicebereich und Lounge etwas großzügiger gestaltet, „auch um Diskretion zu gewährleisten“. Und: „Der direkte Blick vom Service auf die Automaten muss gewährleistet sein, so dass schnelle Hilfe etwa für ältere Kunden gesichert ist.“

Luftaufnahme ziert Wand

Apropos Blick: Eine Wand des Servicebereichs ziert nun eine schwarz-weiße Luftaufnahme des Gevelsberger Fotografen Patrick Kirschhofer. Grundschöttel von oben – das Foto dürfte künftige sicherlich auch viele Blicke der Kunden auf sich ziehen.

Noch bis zum Wochenende werden die Handwerker ihr Bestes geben, damit sich am Montag, 19. Oktober, die Türen für Kunden wieder öffnen. „Es wird alles soweit fertig, dass der Kundenverkehr dann wieder laufen kann“, versichert Waldemar Skorupa. Nur die Lampen würden erst am Dienstag und die Sessel für die Lounge erst im Laufe der Woche geliefert. „Die Kunden reagieren größtenteils mit Verständnis auf die vorübergehende Schließung“, so seine Erfahrung. Alternativ hätte man vor Ort einen Container mit einem Ersatzautomaten aufstellen müssen: „Aber das wäre zu viel Aufwand für eine Woche gewesen“, so Skorupa.

Es geht also weiter auf der Baustelle in der Filiale, die Michael Hedtkamp mit den Worten verlässt: „Die Aufenthalts- und Wohlfühlqualität, die ist uns wichtig.“