Sparkasse schließt Geschäftsstelle am Rathaus in Wetter

Wetter. Die Sparkasse Gevelsberg-Wetter reduziert die Zahl ihrer Geldautomaten in Wetter von zehn auf neun. Die Servicestelle am Rathaus wird geschlossen.

Die gute Nachricht vorweg: Die umfassende Modernisierung der Sparkassen-Filiale in Grundschöttel ist beendet. Die Sparkasse Gevelsberg-Wetter hatte dort 250.000 Euro investiert und das Eckgebäude an der Steinkampstraße 1 im Oktober innen und außen auf Vordermann gebracht.

Präsentieren die modernisierte Filiale in Grundschöttel: Tim Utermann, Filialleiter, und Michael Hedtkamp, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Gevelsberg-Wetter (von links). Foto: Elisabeth Semme

Klare Linie im SB-Bereich, eine Service-Insel statt zuvor drei und auch die moderne Farbgebung aus Rot und Anthrazit im Lounge-Bereich seien bislang auf durchweg positive Resonanz bei den Kunden gestoßen, versicherte Filialleiter Tim Utermann : „Einige Kunden meinten sogar, es sei hier wie im heimischen Wohnzimmer.“ Nun zur schlechten Nachricht für Alt-Wetteraner: Die kleine Selbstbedienungs-Geschäftsstelle am Rathaus wird am 11. Dezember aufgelöst.

Risiko: Automatensprengungen

Vor dem Hintergrund zunehmender Automatensprengungen sei die Entscheidung nicht anders zu treffen gewesen, erklärt Michael Hedtkamp, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Gevelsberg-Wetter, und erinnert an Sprengungen in Hagen und Schwelm. „Daraufhin hat das Bundeskriminalamt Kriterien für Sicherheitsstandards erstellt, damit so etwas in Zukunft nicht noch öfter passiert. Aber diesen Standard können wir am Rathaus nicht darstellen. Deswegen ist für diese Stelle auch kein Versicherungsschutz zu bekommen“, erläutert Hedtkamp. Geldautomaten, die die Sicherheitsstandards erfüllten, seien in einen Raum eingebaut und würden dementsprechend auch von hinten befüllt.

Mitten im Raum

Der Geldautomat am Rathaus aber stelle mit seiner Platzierung mitten im Raum ein hohes Risiko dar. „Und das Rathaus ist ein altes Gebäude. Wenn das beschädigt würde, wäre das eine Tragödie“, ergänzt Waldemar Skorupa, Teamleiter Technik.

Er berichtet zudem, dass laut Zugriffsstatistik der Geldautomat am Rathaus zu fast 70 Prozent von Vorbeifahrenden aus Hagen, Bochum und anderen Städten genutzt werde: „Es ist also nicht das Gros der Kunden aus Wetter, die von der Schließung betroffen sind. Die meisten sind Fremdkunden, die dort Geld ziehen.“ Bis zum 11. Dezember werden die Geräte in der kleinen Sparkassen-Servicestelle, die im Jahr 1999 gebaut wurde, noch funktionieren. Dann werde sie komplett geräumt. Der barrierefreie Zugang zum Rathaus, der von dort aus mit Hilfe eines Rampenaufzugs möglich ist, bleibt erhalten.

Bares kommt nach Hause

„Für den Fall, dass es unseren Kunden einmal nicht möglich sein wird, andere Standorte zu erreichen, weil vielleicht der Bürgerbus nicht fährt, haben wir einen Bargeld-Bringservice eingerichtet. Damit können sie sich bis zu 1000 Euro nach Hause bringen lassen“, so der stellvertretende Vorstandsvorsitzende weiter. Der Service gelte bereits ab sofort und für Kundinnen und Kunden im Geschäftsgebiet Wetter. Geldbetrag und gewünschte Stückelung müssten telefonisch im Servicecenter bestellt werden; ausgeliefert werde das Bargeld dann jeweils dienstags und donnerstags – wenn es einen Tag zuvor bestellt wurde. Michael Hedtkamp: „Wir liefern aus Sicherheitsgründen natürlich mit einem neu­tralen Fahrzeug und geben das Geld nach einer Legitimitätsprüfung an der Haustür ab.“

Mehrere Millionen investiert

Die Nachricht von der Auflösung der Servicestelle am Rathaus, gab Michael Hedtkamp zu, gieße ein bisschen Wasser in den Wein. Denn abgesehen davon habe die Sparkasse Gevelsberg-Wetter zuletzt viel Geld vor Ort investiert: 3,5 Millionen Euro in der Hauptstelle an der Kaiserstraße und nun 250.000 Euro in der Geschäftsstelle Grundschöttel, die mit gut 2600 Konten und einem Geschäftsvolumen von knapp unter 70 Millionen auch eine der größeren des Unternehmens ist. Der letzte Umbau mit Modernisierung dort hatte vor 20 Jahren stattgefunden.

Ob es weitere Modernisierungspläne für den Standort Wetter gibt? Michael Hedtkamp nickt und sagt: „Die Filiale in Volmarstein ist uns auch noch ein Dorn im Auge.“ Die Geschäftsstelle, die noch den Charme der 80er Jahre versprühe, werde derzeit überprüft.