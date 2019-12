Wetter/Herdecke. Ohne Geldbörse einkaufen gehen, ist kein Problem mehr. Bezahlt wird einfach mit dem iPhone, der Apple Watch, dem iPad und Mac.

Sparkassen in Wetter und Herdecke starten mit Apple Pay

Die Sparkassen im Redaktionsgebiet bieten ihren Kunden ab sofort Apple Pay an und möchten ihnen so einfache, sichere und vertrauliche Zahlungen ermöglichen. Mit Apple Pay können die Kunden dann mit iPhone, Apple Watch, iPad und Mac in Geschäften, Apps und im Internet schnell und bequem bezahlen. „Wir freuen uns, mit der Einführung von Apple Pay all unseren Kunden mobiles Bezahlen ermöglichen zu können“, sagte Thorsten Irmer, Pressesprecher der Sparkasse HagenHerdecke.

Girocard wird vorbereitet

Die Einführung von Apple Pay passe damit zum hohen Anspruch der Sparkassen HagenHerdecke und Wetter-Gevelsberg bei digitalen Bezahllösungen. Zunächst aber könne Apple Pay nur in den von den Banken ausgegebene Kreditkarten und Debitkarten eingebunden werden.

Eine Lösung für die in Deutschland viel genutzte Girocard sei noch in Arbeit. „Zum Start werden Kreditkarten unterstützt. Die Girocard bereiten wir für 2020 vor“, ergänzt Irmer. Auch der Einzelhandel sei bereits vorbereitet: Die Mehrheit der Bezahlsysteme akzeptiert kontaktlose und mobile Zahlungen und damit ab heute auch Apple Pay-Zahlungen mit Sparkassen-Kreditkarten. 371 der 379 Sparkassen in Deutschland sind von Beginn an dabei. Um den Dienst nutzen zu können, benötigen die Kunden Zugang zum Online-Banking und die aktivierte pushTAN-App. Bei der Verwendung einer Kredit- oder Debitkarte mit Apple Pay werden die tatsächlichen Kartennummern weder im Gerät, noch auf den Apple-Servern gespeichert. Stattdessen wird ihnen eine eindeutige Gerätekontonummer zugewiesen, die verschlüsselt und sicher im Sicherheitsbereich des Geräts gespeichert wird. Jede Transaktion wird mit einem einmaligen Sicherheitscode autorisiert. Apple Pay ist einfach einzurichten und die Nutzer erhalten weiterhin alle mit den Kredit- und Debitkarten der Sparkassen verbundenen Vorteile.

Kunden können mit ihrem iPhone und ihrer Apple Watch in Geschäften, Restaurants, Taxis, an Verkaufsautomaten und vielen weiteren Orten mit Apple Pay bezahlen. Beim Einkauf mit Apple Pay in Apps oder im Internet über den Safari-Browser gehören das manuelle Ausfüllen von Kontoformularen oder wiederholtes Eingeben der Versand- und Rechnungsdaten der Vergangenheit an.

Jeder über Apple Pay getätigte Einkauf wird durch die sogenannte Face ID, Touch ID oder durch den Gerätezugangscode authentifiziert.

Weitere Informationen zu Apple Pay gibt es im Internet auf www.apple.com/de/apple-pay/