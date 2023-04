SPD-Abgeordnete: 49-Euro-Ticket darf nicht zu Bremse werden

Wetter. Gegen eine unerwünschte Nebenwirkung des 49-Euro-Tickets setzt sich die SPD-Landtagsabgeordnete Kirsten Stich aus Wetter zur Wehr

Die Einführung des 49-Euro-Tickets in Deutschland startet in wenigen Tagen. Regionale Anpassungen der Verkehrstarife erzeugen aktuell jedoch Unmut. Auch Pendlerinnen und Pendler aus Wetter sind betroffen und äußern ihren Unmut. Auch die Kirsten Stich, Landtagsabgeordnete aus Wetter, und die SPD-Fraktion fordern die Landesregierung zum Handeln auf.

Mit der Einführung des 49-Euro-Tickets in Deutschland zum ersten Mai soll die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs für die Bevölkerung günstiger und damit attraktiver gestaltet werden. Mit bereits mehr als 750.000 vorverkauften Tickets bestätigten die Kundinnen und Kunden bereits vor dem Start das große Interesse an einem erschwinglichen Nahverkehrstarif, so die Landtagsabgeordnete.

Leider zeigten sich in der regionalen Umsetzung der Tarifänderungen jedoch Schwierigkeiten, wie im Fall der RE/IC-Linie 34, die seit nun anderthalb Jahren eine Direktverbindung zwischen den Städten Dortmund-Wetter-Hagen-Siegen und dem Sauerland zu einem Nahverkehrstarif ermöglichte. Mit der bevorstehenden Einführung des 49-Euro-Tickets fällt diese Strecke aus dem Nahverkehrstarif. Die aus Stichs Sicht verständliche Aufregung über diesen Missstand zeige auch ein Leserbrief. In diesem berichtet ein Leser über die bevorstehende Tarifänderung und die Folgen für Kundinnen und Kunden.

Abgeordnete: Schlechtes Signal für Pendler

Die Landtagsabgeordnete für Wetter, Kirsten Stich, äußert sich dazu: „Für uns als SPD-Fraktion in Nordrhein-Westfalen stellt die Bereitstellung klimaschonender Mobilitätsangebote, speziell für die vielen Berufspendler in unserer Region, einen wichtigen Baustein auf unserem langen Transformationsprozess dar. Dass eine bereits bestehende und von den Pendlern stark nachgefragte Strecke wie die der RE/IC-Linie 34 nun aus der Nahverkehrstarifbindung herausfällt, ist ein schlechtes Signal an alle Pendlerinnen und Pendler und denen, die über einen Wechsel des Transportmittels nachdenken.“

Die SPD-Fraktion habe aus diesem Grund in der letzten Woche eine kleine Anfrage an die schwarz-grüne Landesregierung gestellt in der sie erfrage, ob eine Einbindung der Streckenabschnitts der RE/IC-Linie 34 derzeit mit den verantwortlichen des Zweckverbands Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) und der Deutschen Bahn verhandelt werde. Zudem wird die Landesregierung dazu aufgefordert, den zusätzlichen Finanzierungsbedarf für das Aufrechterhalten der Nahverkehrstarifbindung auf besagter Strecke zu ermitteln.

