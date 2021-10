SPD-Abgeordneter Axel Echeverria befürwortet Ampel-Koalition

Wetter/Herdecke/Witten/Berlin. Designierter SPD-Bundestagsabgeordneter Echeverria aus Wahlkreis mit Wetter und Herdecke blickt auf turbulente Tage in Berlin zurück. Und voraus.

Turbulente Tage liegen hinter Axel Echeverria. Am 26. September erhielt der SPD-Politiker das Direktmandat im Wahlkreis 139 mit Wetter, Herdecke, Witten, Hattingen und Sprockhövel. Genau einen Monat später konstituiert sich in Kürze der neue Bundestag, dann ist der 41-jährige Halbspanier auch offiziell ein Abgeordneter des höchsten Parlaments in Deutschland.

Auf seiner Facebookseite berichtet Axel Echeverria über seine neuen Erfahrungen als Bundespolitiker, die am Dienstag nach der Wahl in Berlin begannen. Die erste Fraktionssitzung der SPD inklusive Wiederwahl des Vorsitzenden Rolf Mützenich (ehemaliger Büroleiter des verstorbenen Landtagspräsidenten Uli Schmidt aus Wetter) erlebte der Wittener nach einer Nacht im Zug ohne viel Schlaf. Es folgten Gespräche, Abstimmungen und Termine. „Die Kameras und Journalisten sind noch ein wenig gewöhnungsbedürftig“, schrieb der Vertreter des Ennepe-Ruhr-Kreises. Zwischenfazit am 30. September: „Es waren spannende und anstrengende Tage – ich glaube, das sieht man mir an.“

Erster offizieller Termin als Heimspiel

Der erste offizielle Termin als Abgeordneter in „seinem“ Wahlkreis entpuppte sich als Heimspiel, nahm er doch eine Einladung der Universität Witten/Herdecke an und verfolgte die Einweihung eines neuen sowie besonderen Holz-Anbaus vor Ort. Weitere Bilder in dem sozialen Netzwerk zeigen, wie er in den folgenden Tagen Wahlkampf-Plakate mit seinem Konterfei einsammelt und sich gegebenenfalls nach Hinweisen persönlich um das Abhängen kümmern würde.

Während dann weitere organisatorische Aufgaben auf den designierten Bundestagsabgeordneten warteten, hat sich der SPD-Politiker nun auch inhaltlich und ausführlich zu Wort gemeldet. Seine erste Pressemitteilung an diesem Mittwoch trägt den Titel: „Echeverria begrüßt Aufnahme von Koalitionsgesprächen, mahnt aber sozialdemokratische Handschrift an“. Demnach befürwortet der Wittener die Beschlüsse von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP zur Aufnahme von Verhandlungen, damit die viel beschriebene „Ampel“ eine neue Regierung bilden kann.

„Wir sind angetreten, um eine Mehrheit ohne die CDU zu schmieden. Aufgrund des Wahlergebnisses stellt die sogenannte Ampelkoalition aus SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP die einzige Alternative dafür dar“, meint Axel Echeverria. Es sei dabei völlig klar, dass alle Beteiligten kompromissbereit in Verhandlungen gehen müssen, da die Programme der Parteien in vielen Punkte unterschiedlich seien.

Bewertung der Sondierungen

Im Ergebnispapier der Sondierungsgespräche sieht Echeverria viele gute Ansätze, es werfe aus seiner Sicht aber auch Fragen auf. So vermittle das Papier klar ein Bekenntnis zu einer gesellschaftlichen Modernisierung und thematisiere viele Politikfelder, in denen die angehenden Koalitionspartner dringenden Handlungsbedarf sehen.

Endergebnis der Erststimmen vom 26. September Der Kreiswahlausschuss hatte in seiner Sitzung im Schwelmer Kreishaus am Donnerstag, 30. September, das amtliche Ergebnis der Bundestagswahl im Wahlkreis 139 Ennepe-Ruhr-Kreis II festgestellt. In den Städten Hattingen, Herdecke, Sprockhövel, Wetter und Witten hatte Axel Echeverria von der SPD 47.993 Erststimmen bzw. 35,4 Prozent erhalten. Hartmut Ziebs (CDU, Schwelm) folgte dahinter mit 33.357/24,6 Prozent.

„Das Bekenntnis zu starken Kommunen und einer Regelung der Altschulden sind sehr gute Punkte. Ebenso ist der Ansatz, die peinlichen Mängel im Bereich der Digitalisierung unseres Landes endlich anzugehen, absolut richtig. Die Ankündigung eines Mindestlohns von 12 Euro wie auch deutliche Investitionen in den Wohnungsbau werden unmittelbar positiven Einfluss auf die Lebensrealität vieler Menschen haben“, so der angehende Abgeordnete weiter.

Bereit zu Kompromissen

Die Absage an Steuererhöhungen lasse die Frage nach einer Gegenfinanzierung der Modernisierungsaufgaben ungelöst. „An dieser Stelle bedarf es Kompromisse. Diese müssen aber eine sozialdemokratische Handschrift tragen. Wir sind mit einem klaren Angebot in den Wahlkampf gegangen, dieses muss sich wenigstens in Teilen im Koalitionsvertrag wiederfinden. An dieser Stelle geht es nicht um die Aufrechnung von Verhandlungserfolgen, sondern darum, wer durch die Wählerinnen und Wähler federführend mit einem Regierungsauftrag betraut wurde“, meint der SPD-Politiker und nennt die Koalitionsverhandlungen „spannend“. Er sei „optimistisch, dass am Ende ein Ergebnis stehen wird, das gut für die Menschen ist. Darauf kommt es an.“

Auf seiner Facebookseite schrieb Echeverria am 18. Oktober: „Die kommenden Tage werden anstrengend.“ Und: „Ich freue mich drauf.“

