SPD, EN-Kreis und Weggefährten trauern um Nadja Büteführ

Herdecke Der Tod der SPD-Landtagsabgeordneten Büteführ (57) aus Herdecke, die am Montag nach schwerer Krankheit starb, hat viele Reaktionen hervorgerufen.

Die überraschende Todesnachricht verbreitete sich im Laufe des Dienstags, am Mittwoch äußerten sich viele Genossen und Weggefährten bestürzt oder einfach nur traurig: Am Montag ist die SPD-Politikerin Dr. Nadja Büteführ nach langer, schwerer Krankheit verstorben. Die 57-Jährige vertrat seit 2017 im nordrhein-westfälischen Landtag die Interessen ihrer Heimatstadt Herdecke – hier engagierte sie sich seit Jahrzehnten in der Lokalpolitik – und der Menschen aus Witten.

Drei SPD-Gruppen in Trauer

In einer gemeinsamen Mitteilung trauern die SPD im Ennepe-Ruhr-Kreis, die SPD Herdecke und die Sozialdemokraten in Witten um Büteführ, die sich vor allem für die Belange von Kindern und Familien eingesetzt habe. Die promovierte Kommunikationswissenschaftlerin war im Landtag Vorsitzende der Kinderschutzkommission und langjähriges Mitglied im Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend sowie im Sportausschuss.

In Herdecke aufgewachsen und beheimatet

„Dr. Nadja Büteführ ist in Herdecke aufgewachsen. Besonders die kommunalen Themen in Herdecke und Witten lagen ihr sehr am Herzen. Gerne suchte sie den Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern in ihrem Wahlkreis und stellte sich den politischen Herausforderungen. Darüber hinaus war sie ehrenamtlich in der AWO und in weiteren Vereinen aktiv“, heißt es in dem Nachruf. „Wir verlieren mit Dr. Nadja Büteführ eine liebenswerte Genossin mit einer pragmatischen, wertschätzenden und lösungsorientierten Arbeitsweise. Die Sozialdemokratie im Ennepe-Ruhr-Kreis verliert viel zu früh eine Freundin, der unsere Werte und das Wohlergehen der Mitmenschen sehr am Herzen lag.“

Würdigung vom Landesverband

Auch der nordrhein-westfälische SPD-Landesverband würdigt die Verstorbene, die mit ihrer zuverlässigen und kompetenten Art Verantwortung in verschiedenen Parteigremien übernommen habe. Sarah Philipp und Achim Post, die Vorsitzenden der NRW-Sozialdemokraten: „Die Nachricht des Todes von Nadja Büteführ macht uns tief betroffen. Mit ihr verlieren wir eine engagierte Sozialdemokratin, die sich vor Ort in Herdecke, im Ennepe-Ruhr-Kreis und im nordrhein-westfälischen Landtag für ein respektvolles und solidarisches Miteinander eingesetzt hat.“

„Kommunikative Stärke“

Als Kommunalpolitikerin und Landtagsabgeordnete lag ihre Stärke demnach darin, Probleme offen anzusprechen, kontrovers zu diskutieren und gemeinsam Lösungen zu finden. Ihre Expertise und kommunikative Stärke, die auch aus ihren Tätigkeiten als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Lehrbeauftragte an den Universitäten in Münster und Düsseldorf herrühren, wurden laut Mitteilung über die Parteigrenzen hinaus geschätzt. „Nadja Büteführs Tod nach langanhaltender Krankheit schockiert die nordrhein-westfälische SPD. Wir trauern in Respekt um eine hochgeschätzte und tatkräftige Parteifreundin, die Menschen für die gute Sache zusammengebracht hat. Nadja Büteführ wird uns fehlen.“

Nachruf „ihrer“ Fraktion in Düsseldorf

Die NRW-Landtagsfraktion der SPD bezeichnet Nadja Büteführ als eine „leidenschaftliche Köchin und Fotografin“ sowie als „eine hochgeschätzte Genossin, die sich mehr als 30 Jahre für die Sozialdemokratie verdient gemacht hat. Sie war ein sehr liebenswerter Mensch, auf den wir uns immer verlassen konnten – mit ihren bunten Schals brachte sie stets einen kleinen Farbklecks in den Landtag.“

Das sagt der Landrat

Olaf Schade, SPD-Landrat im Ennepe-Ruhr-Kreis, äußert sich ebenfalls bestürzt. Während ihrer Zeit als Fraktionsvorsitzende in Herdecke von 2009 bis 2017 war Schade zeitgleich Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion, beide pflegten demnach eine enge Zusammenarbeit. Ein offener Austausch zwischen den Fraktionen war Büteführ immer wichtig, wofür sie sich auch in der sozialdemokratischen Gemeinschaft für Kommunalpolitik (SGK) eingesetzt habe.

Weitere Reaktionen Die SPD Witten schreibt auf ihrer Facebookseite, dass Büteführ die Themen Kinder, Jugend und Familie besonders am Herzen lagen. In Düsseldorf machte sie sich für eine soziale und moderne Familienpolitik stark und, als Vorsitzende der sogenannten Kinderschutzkommission, für die Stärkung des Kinderschutzes und der Rechte und Interessen aller Kinder und Jugendlichen.



Ob beim Vorlesen in Kitas oder bei ihrer Frühstücksaktion „Brötchen mit Büteführ“: Die Herdeckerin „suchte stets den Kontakt zu den Menschen in ihrem Wahlkreis. Sie war gradlinig, herzlich und direkt und Sozialdemokratin durch und durch. Wir werden sie vermissen“, so die Wittener Genossen. Landrat Olaf Schade teilt noch mit: „Tragisch ist, dass innerhalb von zwei Jahren nach Hubertus Kramer nun mit Nadja Büteführ wieder eine direkt gewählte Abgeordnete im aktiven Mandat viel zu jung von uns gehen muss.“ Die SPD-Frauen in der Region westliches Westfalen teilen zum plötzlichen und unerwarteten Todesfall mit: „Die SPD verliert mit Nadja eine Politikerin, die sich mit Herzblut für andere Menschen eingesetzt hat. Sie hat sich über viele Jahre mit viel Engagement uneigennützig in den Dienst der Allgemeinheit gestellt. Hierfür gebührt Nadja unser allerhöchster Respekt und Anerkennung.“

Ein besonderes Anliegen waren ihr aber auch die Förderung und Qualifizierung von Nachwuchskräften in der Kommunalpolitik, so Schade weiter. Nadja Büteführ war zudem ständige Teilnehmerin der Abgeordnetenkonferenz mit den Bürgermeistern und dem Landrat. Konsequent habe sie die Forderung der Kommunen nach einer hinreichenden Finanzausstattung auch in Düsseldorf vertreten.

Kutschaty reagiert geschockt

Thomas Kutschaty, langjähriger SPD-Chef in Nordrhein-Westfalen, erinnert sich „nach der schrecklichen Nachricht“ an gemeinsame Wahlkampfauftritte und sagt über Nadja Büteführ: „In ihrer Brust schlugen zwei Herzen. Das eine für die Wissenschaft. Mit dem anderen setzte sie sich unermüdlich für Kinder und Familien ein, bis zuletzt als Vorsitzende der Kinderschutzkommission im Landtag NRW.“

Anteilnahme in Wetter

Auch die Sozialdemokraten in Wetter würdigen Büteführ. „Tief getroffen nehmen wir Abschied von der langjährigen Landtagsabgeordneten“, schreiben die Genossen aus der Harkortstadt. „Unsere herzliche Anteilnahme sprechen wir ihrer Familie, den Angehörigen, Freunden und Weggefährten aus und wünschen ihnen viel Kraft und Zuversicht.“

Besonders nah geht der Tod den Mitarbeitenden Büteführs. Auf einer Facebookseite heißt es: „Mit Nadja verlieren wir nicht nur unseren Teamcaptain, sondern vor allem eine starke Persönlichkeit und leidenschaftliche Streiterin für die sozialdemokratische Sache.“ Nach über zwei Jahrzehnten des kommunalpolitischen Ehrenamtes war ihr der Blick für das Gemeinsame von Kommune und Land immer ein zentrales Anliegen der Mandatsarbeit. „Sie brannte für ihre Themen: Der Kinderschutz, soziale Belange und das Engagement gegen rechts lagen ihr besonders am Herzen.“

Teamplayer und BVB-Fan

Büteführ war demnach ein Teamplayer. Sie suchte „in ihrer unaufgeregten Art nicht das Rampenlicht, ließ lieber die Kraft des Argumentes für sich sprechen und stärkte anderen den Rücken. Ungerechtigkeit konnte sie nur schwer ertragen und hatte dabei stets hohe Ansprüche, vor allem an sich selbst. Nadja war ein kritischer Geist. Sie dachte analytisch und hat uns mit ihrem tiefgründigen Humor ein ums andere Mal zum Nachdenken angeregt.“ Wenn es der Terminkalender zuließ, konnte sie mit einem guten Buch abschalten und ging gerne auf Reisen. Sie schätzte die mediterrane Küche. Und an 34 Spieltagen im Jahr hieß es für sie: „Nur der BVB!“ Abschließend heißt es: „Nadja fehlt uns. Wir werden ihr ein ehrendes Andenken bewahren.“

