SPD erinnert mit Lesung im Onikon an Ausschwitz-Befreiung

Herdecke Sven Söhnchen, Rudolf Damm und Björn Nonnweiler haben eine Mission. Sie lesen gegen das Vergessen der NS-Kriegsverbrechen, jetzt in Herdecke

Im Onikon-Kinosaal kann man buchstäblich eine Stecknadel fallen hören, als die letzten Töne des Liedes Cia Bella ciao verklungen sind. Das Lied des Partisanen beendet eine eindrucksvolle Lesung, die noch lange im Gedächtnis des Publikums bleiben wird.

Gedenktag

Die SPD Herdecke hatte eingeladen zu einer musikalischen Lesung. Sie will damit an den Tag der Befreiung des Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau erinnern. 79 Jahre danach scheint das Thema aktueller denn je, das macht Gustav Müller (SPD) in seiner kurzen Ansprache deutlich.

Adressat unbekannt

Rudolf Damm und Sven Söhnchen lesen aus dem Buch „Adressat unbekannt“. Inhalt ist ein Briefwechsel zwischen dem jüdischen Geschäftsmann Max Eisenstein und seinem anfänglich noch guten Freund und Geschäftspartner Martin Schulse. Sie betreiben eine gutgehende Kunstgalerie in San Francisco. Schulse kehrt nach Deutschland zurück, weil er seine Kinder in seiner Heimat in die Schule schicken will.

Schnelle Identifikation

Der anfänglich noch herzliche Briefwechsel zeigt auf, wie schnell sich Schulse mit Hitler und den Nazis identifiziert. Anfänglich noch etwas skeptisch, steigt Schulse schnell in der Hierarchie auf. Sein jüdischer Freund in Amerika sieht das Ganze sehr besorgt, kann den schnellen Wandel der Einstellung seines Geschäftspartners jedoch nicht ganz glauben.

Schwester wird ermordet

Während Schulse immer weiter in die Ideologie des Nationalsozialisten abtaucht und sich damit identifiziert, appelliert Eisenstein an seine Menschlichkeit. Vergebens. Erst als Eisensteins Schwester, mit der Schulse in der Vergangenheit ein Verhältnis hatte, von den Nazis umgebracht wird, weil Schulse ihr die Hilfe verweigert, ist Schluss mit dem Verständnis Eisensteins.

Umkehr

Er macht seinen deutschen ehemaligen Freund zu einem Opfer des von ihm so glorifizierten System. Eisenstein schickt ihm Briefe mit kryptischen Zahlen, die die NS für einen Code halten. Schulse wird immer wieder einbestellt. Seinem raschen Aufstieg im System folgt ein tiefer Fall. Er bittet seinen ehemaligen Freund in Amerika, diese Briefe zu unterlassen, denn plötzlich fürchtet er sich selbst vor der Verfolgung, die er zuvor noch glorifizierte. Doch da ist es bereits zu spät. Eisensteins letzter Brief an Schulse kommt zurück mit dem Stempel „Adressat unbekannt“.

Eindrucksvolle Lesung

Rudolf Damm liest den Part von Eisenstein, Sven Söhnchen versetzt sich in Schulse. Das Zusammenspiel der beiden gegensätzlichen Parts verdeutlicht dem Publikum intensiv den Wandel der beiden Charaktere in der Beziehung zueinander und auch in sich selbst. Unterstrichen wird dies in gefühlvoll vorgetragenen Anti-Kriegsliedern von Björn Nonnweiler.

Zahlen und Fakten

Zum Abschluss des Abends gibt es eine kurze Präsentation von Katharina Baarmann, in der alle wichtigen Daten zum Aufstieg der Nationalsozialisten und letztlich der Befreiung Auschwitz und dem Ende des Zweiten Weltkrieges verzeichnet sind, garniert mit Zitaten von Politikern und Freiheitskämpfern, die dazu aufrufen, dass es eine solche Gewaltherrschaft nie wieder geben darf.

Gustav Müller erinnert bei seiner Verabschiedung noch einmal an die gemeinsame Protestaktion einiger Herdecker, die - wie berichtet - am 3. Februar auf dem Kampsträter Platz stattfinden soll.

