SPD-Fraktion will Laubkörbe in Herdecke aufstellen lassen

Herdecke. Wohin mit dem Blattwerk? Diese Frage stellt sich alljährlich. Die SPD wendet sich nun mit einem Vorschlag an die Verwaltung.

Es ist jedes Jahr das gleiche Problem: Die Bäume verlieren im Herbst ihre Blätter und das Laub muss irgendwo hin. Zwar bieten die Technischen Betriebe Herdecke (TBH) an bestimmten Tagen eine kostenlose Entsorgung des Laubs an der Annahmestelle im Nierfeld an, aber die SPD hat ein Manko dabei entdeckt. „Die Voraussetzung, um dieses Angebot nutzen zu können ist, dass man über ein Auto verfügt. Kein Auto – keine Entsorgungsmöglichkeit“, schildert Klaus Klostermann als stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD in Herdecke das Problem.

Aus diesem Grund stellt die Fraktion für die kommende Haupt- und Betriebsausschusssitzung auch den Antrag, Laubkörbe in der Stadt Herdecke einzuführen. Damit soll die Beseitigung von Straßenlaub für Bürger erleichtert werden. Denn: Einige Bürger würden auch den Aufwand scheuen, das Laub in Säcke zu verpacken, um es zur Annahmestelle zu transportieren. Das Resultat wäre, dass die Blätter auf der Straße, den Gehwegen, den Rinnsteinen und Gullys liegen bliebe.

Mit dem Antrag zur Prüfung, ob das Aufstellen von Laubkörben möglich sei, erfindet die SPD-Fraktion das Rad keineswegs neu. Sie orientiert sich dabei an der Praxis in der Stadt Bochum. Dort biete der dort zuständige Betrieb den Bürgern jährlich Laubkörbe mit einem Fassungsvermögen von einem Kubikmeter an. 3200 solcher Körbe seien inzwischen seitens der Bürger bestellt worden. Aus Sicht der SPD gibt es noch einen weiteren Vorteil solcher Körbe: „Dinge, die nicht in den Grünschnitt gehören, können leichter identifiziert werden. Bei Plastiksäcken ist das nicht so offensichtlich, was sich darin befindet“, heißt es in der Antragsbegründung.

„Die Verwaltung soll gemeinsam mit den TBH eine Umsetzung des Bochumer Modells in Herdecke prüfen. Dabei ist es sinnvoll, im Herbst 2022 mit einem auf wenige Straßenzüge begrenzten Pilotprojekt zu beginnen, um Erfahrungen für eine stadtweite Umsetzung zu sammeln“, so die SPD-Fraktion Herdecke.

