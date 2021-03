SPD-Frauen starten Fotoaktion zum Equal Pay Day am 10. März

Ennepe-Ruhr. Am Equal Pay Day (10. März) will die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen im Kreis daran erinnern, dass Männer weiter mehr verdienen.

Der heutige 10. März wird bundesweit als Equal Pay Day begangen. Es ist somit der Tag, bis zu dem Frauen – über den Jahreswechsel hinaus – länger arbeiten müssen, um das durchschnittliche Jahresgehalt von Männern zu erreichen. Dieses Jahr etwas früher als 2020.

Traditionell verteilt die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (AsF) an diesem Tag symbolische (Lohn-)Tüten. Dies ist in Coronazeiten nicht möglich, so dass die SPD-Frauen (und Männer) vor Ort in diesem Jahr mit einer Foto-Collage auf Facebook und Instagram auf diese Lohnungerechtigkeit aufmerksam machen.

Die Gründe, weshalb Frauen durchschnittlich 19 Prozent weniger verdienen als Männer, seien vielfältig: Familienbedingte Auszeiten, Minijobs, wenige Frauen in Führungspositionen oder Berufe, in denen wenig verdient wird, stehen ganz vorne. Mit Fotos unter dem Slogan „Frauen verdienen mehr! Gleicher Lohn für gleiche Arbeit!“ werden Informationen zu Themen wie Mitbestimmung und Arbeitnehmerrechte oder Aspekte wie „Gute Arbeit braucht gute Ausbildung“ aufgegriffen. Deutschland müsse auf diesem Gebiet mehr tun, wie ein EU-weiter Vergleich zeige, so die SPD. Demnach sind hierzulande frauentypische Berufe weiterhin unterbewertet.