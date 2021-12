SPD-Landtagsabgeordnete aus Herdecke gegen Kita-Gebühren

Herdecke. Von einem „ungerechten Flickenteppich an Kita-Gebühren“ spricht die SPD-Landtagsabgeordnete Dr. Nadja Büteführ. Sie will die Gebühren abschaffen.

Eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag der SPD-Fraktion im Landtag NRW zeigt: Viele Menschen in der Region wollen bei Kita-Gebühren eine finanzielle Entlastung von Familien. Eine Mehrheit befürwortet zudem, mehr für Schulen in herausfordernden Lagen zu tun. Die heimische Landtagsabgeordnete Dr. Nadja Büteführ (SPD) unterstützt das. Sie fordert Maßnahmen für bessere Bildungschancen und die Abschaffung von Kita-Gebühren.

Flickenteppich im Land NRW

50,4 Prozent der Menschen im Ennepe-Ruhr-Kreis wünschen sich, dass Kita-Gebühren in ganz NRW abgeschafft werden. Nur 14,2 Prozent sprechen sich dafür aus, das jetzige System beizubehalten, bei dem jede Kommune selbst die Beiträge festlegt. 26,9 Prozent der Befragten wollen, dass das Land zumindest die Höhe der Gebühren begrenzt. „Die Botschaft der Bürgerinnen und Bürger ist klar: Sie wollen ein Ende des ungerechten Flickenteppichs an Kita-Gebühren in Nordrhein-Westfalen“, sagt Dr. Nadja Büteführ, Landtagsabgeordnete für Herdecke und Witten.

So zahle eine Familie mit einem jährlichen Einkommen von 43.050 Euro für einen U3-Platz mit 45 Stunden Betreuung in der Woche je nach Ort unterschiedlich viel. In Monheim sind es null Euro, in Duisburg 3024 Euro pro Jahr und in Lage im Kreis Lippe 4008 Euro. „Dieses Gebührenkonstrukt ist nicht nur undurchsichtig. Es produziert vor allem Ungerechtigkeiten, weil die Höhe der Gebühren von der finanziellen Leistungsfähigkeit der Städte und Gemeinden abhängt“, sagt Büteführ. Die SPD-Fraktion im Landtag fordert daher, die Kita-Gebühren überall in Nordrhein-Westfalen abzuschaffen.

