SPD muss sich neuen Realitäten stellen

So knapp war es bei einer Wahl in Wetter und Herdecke selten. Eine Trendwende? Der Kommentar zur Landtagswahl von Redaktionsleiterin Yvonne Held.

„Geschafft! Geschafft! Geschafft!“ Diese drei Worte flüsterte Wetters Bürgermeister Frank Hasenberg der frisch gebackenen Landtagsabgeordneten Kirsten Stich bei einer herzlichen Umarmung verschwörerisch ins Ohr. Ein Bild der Erleichterung, das an diesem Abend symbolisch für das steht, was sich viele Sozialdemokraten so wohl nicht hatten träumen lassen.

Wenn mich vor der Wahl oder eigentlich noch kurz vor der Schließung der Wahllokale jemand gefragt hätte, wie meine Prognose für Wetter und Herdecke lautet, die völlig wertfreie Antwort wäre ganz klar gewesen: Die SPD wird mit den Kandidatinnen Stich und Dr. Nadja Büteführ gewinnen. Etwas anderes ist in der roten Hochburg eigentlich undenkbar. Und doch haben Sarah Kramer, Christian Brandt (beide CDU) sowie – nicht zu vergessen – die zwei Grünen Verena Schäffer und Alexander Karsten gezeigt, dass auch mit ihnen zu rechnen ist.





Wer hätte vor der Wahl gedacht, dass die SPD mit einem knappen Vorsprung von jeweils zwei bis drei Prozent ihre Kandidatinnen durchbringt? Vom knappen Ergebnis bei den Zweitstimmen will ich gar nicht erst anfangen. Eine Trendwende in den immer rot-regierten Wahlkreisen? Das wird sich bei den kommenden Wahlen zeigen. Sicher ist jedoch, dass es für die frisch gewählten Landtagskandidatinnen Stich und Büteführ nicht leicht wird, sich nun in Düsseldorf zu behaupten. Auch wenn Schwarz-Gelb abgewählt ist, dürfte es spannend werden, wer regiert, wer in die Opposition geht und wie sich die Abgeordneten in welcher Position schlagen.





Kirsten Stich tritt in große Fußstapfen, die ihr Vorgänger hinterlassen hat. Dr. Nadja Büteführ scheint viel Vertrauen in den vergangenen fünf Jahren verloren zu haben, das sie sich nun erst wieder erkämpfen muss. Das wird eine spannende Amtszeit. An deren Ende sich die beiden Abgeordneten wieder die Quittung für ihre Arbeit abholen dürfen. Die Frage wird dann nur sein: Ist das Konto im Plus oder Minus?





Anders ausgedrückt: Wenn die nächsten Wahlen anstehen und mich jemand fragt, wer die Wahl in Wetter und Herdecke wohl gewinnt, werde ich mit zuckenden Schultern antworten: „Ich weiß es nicht; denn nichts bleibt, wie es war.“ Zumindest das ist etwas, auf das man sich verlassen kann.

