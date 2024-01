Spektakulärer Unfall: Autofahrer fällt Laternenmast

Wetter. Ein Bild der Verwüstung und ein zum Glück nur leicht verletzter Autofahrer: Polizei und Feuerwehr in Wetter bot sich ein besonderer Anblick

Die Löscheinheiten Grundschöttel, Volmarstein und Alt-Wetter sowie der Rettungsdienst wurden am Freitagnachmittag zu einem Verkehrsunfall „An der Kohlenbahn“ gerufen. Aus unbekannter Ursache war ein Auto gegen die auf der dortigen Verkehrsinsel installierte Beschilderung sowie den Laternenmasten geprallt.

Bereits nach sechs Minuten war das erste Löschfahrzeug vor Ort. Es konnte durch den Einsatzleiter schnell festgestellt werden, dass die verletzte Person - ein 26-jähriger Autofahrer aus Witten - nicht eingeklemmt war. Diese wurde dann an den ebenfalls eingetroffenen Rettungsdienst übergeben. Parallel wurde der Brandschutz an der Einsatzstelle sichergestellt und das Unfallauto auf auslaufende Betriebsstoffe kontrolliert. Im weiteren Verlauf musste dann die defekte Straßenbeleuchtung durch die Einsatzkräfte demontiert werden, da diese umzustürzen drohte.

Hinweisschilder und ein Laternenmast sind beschädigt - das Unfallfahrzeug auch. Foto: Feuerwehr / WP

Für die Dauer des Einsatzes war der Kreisverkehr an der Vogelsangerstraße halb gesperrt. Der Verkehr wurde in dieser Zeit durch die Polizei geregelt. Ebenfalls waren der Energieversorger sowie der Stadtbetrieb Wetter an der Einsatzstelle. Nach gut zwei Stunden waren alle Einsatzkräfte wieder zurück an ihren Standorten.

