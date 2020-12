Spenden statt feiern: Nachbarschaft in Wetter hilft Brotkorb

Die Nachbarschaft aus der Freiheit in Wetter hat für den Brotkorb gespendet. Initiator Volker Sabel konnte 600 Euro zusammentragen und überreichte einen Teil des Betrags als Sachspenden, die beim Daily gekauft wurden, und den Rest als Bargeld an die Brotkorb-Vorsitzende Barbara Holland.

Seit 2010 feierten Nachbarn aus der Freiheit stets eine "Blau unterm Baum"-Party vor Weihnachten. Doch diesmal kam alles anders.

Wetter. Alle Jahre wieder stellen Sabine und Volker Sabel in der kleinen Gasse vor ihrem Zuhause in der Freiheit 11 einen Weihnachtsbaum auf. Wenn abends die Lichter der mit dicken roten Kugeln, Glocken und Sternen geschmückten Tanne funkeln, verbreitet sie eine ganz besondere Atmosphäre in dem historischen Fachwerkviertel.

Um gemeinsam diese heimelige Stimmung zu genießen, treffen sich Nachbarn aus der Freiheit bereits seit zehn Jahren an einem Abend in der Vorweihnachtszeit vor dem Haus der Sabels und feiern "Blau unterm Baum". Dann sorgen die Sabels für heißen Glühwein, und jeder bringt ein Häppchen zu Essen mit. Beschränkte sich dies anfangs noch auf Schmalzschnittchen, so trugen die Nachbarn im Laufe der Jahre schon beinahe ein kaltes Buffet zusammen. Im Mittelpunkt der kleinen Feier steht jedenfalls das Zusammensein, und nicht selten singen die Nachbarn dann auch gemeinsam ein paar Weihnachtslieder unterm Christbaum in der Gasse.

Doch in diesem Jahr hat Corona den Nachbarn aus der Freiheit einen Strich durch die Rechnung gemacht; denn auch im Freien sind Versammlungen so vieler Personen nicht erlaubt. Ein schöner Weihnachtsbaum schmückt zwar wieder die Gasse, aber "Blau unterm Baum" drumherum zu feiern, das wäre nicht möglich gewesen. Das war auch Sabine und Volker Sabel klar, die aber kurzfristig umdisponierten und statt der Party eine Spendenaktion ins Leben riefen. Motto: Wenn wir schon unsere Party nicht wie gewohnt feiern können, dann wollen wir wenigstens anderen zu einem schöneren Weihnachtsfest verhelfen. Sie schrieben einen Brief mit der Bitte um einen Spendenbetrag für den heimischen Brotkorb und verteilten diesen Brief an 25 benachbarte Haushalte.

In kurzer Zeit kamen auf diese Weise sage und schreibe 600 Euro zusammen. "Für einen Teil des Geldes habe ich in Absprache mit Frau Holland Süßigkeiten, Kaffee, Tee und anderes in dem kleinen Daily-Supermarkt an der Königstraße gekauft. Das und den Rest des Geldes habe ich ihr nun für bedürftige Familien übergeben, die Kunden beim Brotkorb sind", erzählt Volker Sabel. Er und seine Frau waren überrascht, das die Nachbarn ihre Idee so großzügig unterstützt haben.