Sperrung Westender Weg: Nur wenig Bushaltestellen fallen weg

Ende. Die Stadt Herdecke hat am Montag neue Details zur Sperrung am Westender Weg veröffentlicht. Demnach fallen ab Dienstag kaum Bushaltestellen aus.

Ein ziemliches Hin und Her: Die Stadt Herdecke hat nach ihrer Pressemitteilung von Freitag am Montag eine weitere Ankündigung zu den Asphaltarbeiten am Westender Weg veröffentlicht. Wichtigste Botschaft: Die Buslinien 376 und 564 fahren weiterhin die Haltestellen Eicklohweg, Huser Feld und Rostesiepen an.

Wie bereits angekündigt, bekommt der Westender Weg in einem Teilbereich eine neue Asphaltdecke. Von der Straßeneinmündung Hellbracke bis einschließlich des Kreisverkehrs Am Berge werden durch diese Baumaßnahme die vorhandenen Schäden in der Fahrbahn behoben. Für diese Arbeiten ist eine Vollsperrung des Westender Weges in dem genannten Teilbereich notwendig. Diese erfolgt in verschiedenen Bauabschnitten, sodass insbesondere die Buslinien, die Westende bedienen, so wenig wie möglich beeinflusst werden.

Konkret bedeutet dies laut Mitteilung der Stadt: Die Haltestellen Eicklohweg, Huser Feld und Rostesiepen werden auch mit Beginn der Bauarbeiten am Dienstag, 9. November 2021, von den Bussen der Linie L376 und L564 weiterhin angefahren. Lediglich die Haltestellen Ender Friedhof und Ender Mitte können dann nicht bedient werden.

Bis voraussichtlich Mittwoch, 24. November 2021, werden die genannten Haltestellen angefahren. An diesem Tag beginnt der nächste Bauabschnitt, für den der Westender Weg bereits ab der Einmündung Hellbracke gesperrt werden muss. Wie die genannten Haltestellen dann angefahren bzw. Umleitungen eingerichtet werden, darüber will die Stadt rechtzeitig informieren.

Der Kreisverkehr Am Berge bleibt während der Asphaltarbeiten am Westender Weg über die nördliche Zufahrt erreichbar. Eine Ausnahme bildet der Sonntag, 14. November: An diesem Tag wird der Kreisverkehr komplett gesperrt, damit hier der Asphalt eingebaut werden kann, ohne die Zufahrt zum Lebensmitteleinzelhandel in diesem Bereich zu beeinträchtigen. Die Arbeiten sollen binnen eines Tages abgeschlossen sein, sodass ab Montag, 15. November, die Einfahrt in den Kreisverkehr über die nördliche Zufahrt wieder möglich und damit auch der Lebensmittelmarkt erreichbar ist.

Der Bürgerbus ist in seiner Streckenführung von der Baumaßnahme nicht betroffen und verkehrt wie gewohnt.

