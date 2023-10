Technik Spezialfahrzeug fotografiert Straßen in Wetter

Wetter. Die Stadt Wetter lässt in den kommenden Tagen Aufnahmen von ihren Straßen erstellen. Sie dienen als Grundlage für beispielsweise Sanierungen.

Wer in den kommenden einen Transporter mit ungewöhnlichem Aufbau in Wetter sieht, muss keine Sorge haben, ausspioniert zu werden, auch wenn eine Kamera auf dem Dach befestigt ist. Gegen Ende der nächsten Woche beginnt ein Messfahrzeug der Firma „EagleEye“ Fahrten im Stadtgebiet. Es ist im Auftrag der Stadt Wetter unterwegs, um Flächen- und Zustandsdaten der Verkehrsinfrastruktur zu erfassen.

Besonderes Messverfahren

Mit den ermittelten Daten könne die Stadt den Wert der kommunalen Straßen ermitteln und sie als Grundlage für den Unterhalt und die Sanierung der öffentlichen Straßen nutzen. „Eagle Eye“ ist in erster Linie ein Messverfahren: Am Fahrzeug befinden sich spezielle Sensoren, die die Straßen- und Verkehrsflächen während der Befahrung zentimetergenau erfassen. Mit den „Eagle Eye“-Kameras werden keine Filme gedreht, sondern Einzelbilder aufgenommen, die den Straßenzustand und unter Umständen das sogenannte Straßeninventar (Verkehrszeichen, Ampeln etc) dokumentieren.

Ausschließlich interne Zwecke

Die ermittelten Daten werden von der Stadt Wetter ausschließlich für interne Zwecke genutzt, Datenschutzregelungen werden eingehalten, so eine Stadtmitteilung. Die Dauer der Messungen sei verkehrs- und witterungsabhängig.

