Spezielle Bingo-Nacht im Stadtsaal in Wetter

„Bingo! Bingo! Bingo!“, heißt es berühmten TV-Klassiker Dirty Dancing, um die Gäste des Hotelresorts zu Interaktion und Spaß einzuladen. Doch nicht nur dort: am Wochenende lud das Kulturzentrum Lichtburg im Rahmen der Kleinkunst-Reihe zur speziellen „Bingo!“-Nacht im Stadtsaal ein.

Friedemann Weise, der geborene „King of Understatement“ tourt mit seinem neuem Programm und präsentiert seine aktuelle Großbaustelle der deutschen Humorlandschaft. „Bingo“ steht für neue Songs, neue Geschichten und neue Bilder.

Neuigkeiten aus Wetter

So manch einer lernt Neues über die eigene Stadt, „die schönste Stadt nördlich des Sauerlandes“, wie Weise gern betont. Vielleicht zu schön – vor allem die Wohn-Siedlungen mit Villen und Einfamilienhäusern. „Das kennt man in Köln gar nicht. Wetter“, so sinniert er weiter „erinnert mich schon stark an Aktenzeichen XY. In solch reinen Wohnvierteln werden dort immer die Leichen eingerollt im Teppich gefunden und die Anwohner können sich auch 30 Jahre später noch genau an das Fahrzeug der Täter erinnern. Sehr praktisch“.

Diese Assoziationen mit ihrer Heimatstadt sind den Wetteranern dann doch neu. „Wissen Sie, dass die Punkband Extrabreit aus Hagen gar nicht lang in Hagen wohnte, sondern stattdessen im wunderschönen Wetter? Sie nicht, ich schon…“. Und noch etwas fällt dem Comedian, der viel in Köln und Hamburg unterwegs ist, direkt auf. „Wissen Sie egal, was in Wetter passiert, es sind kurze Wege. Zumindest ist es die einzige Stadt, die ich kenne, wo man von der Polizeiwache über die Straße direkt in die Freiheit marschiert.“ Der Saal tobt. So haben sie ihre Heimatstadt noch nie gesehen.

Themen liegen auf der Straße

Für den Satiriker liegen die Themen eben auf der Straße – egal wann, egal wie, egal wohin er auch schaut. Für sein „Abo-Publikum“ greift er am Abend tief in seine Schatzkiste und fördert einige Kuriositäten zu Tage. Da wäre zum Beispiel die Geschichte vom Menschen auf dem Standesamt, der ausgerechnet an diesem Tag nichts zum Schreiben dabei hat. Zum Glück offeriert der Standesbeamte einen verlockenden Plan B. Oder die ominöse Geschichte des eigenen Personal Coaches, des Bewährungshelfers, den man selbst bezahlt, ohne etwas verbrochen zu haben, der da beginnt, wo die Domina aufhört, und der ausgerechnet dann vermisst wird, nachdem das Trainingsprogramm intensiviert wurde. Da wäre auch der Song „Denk` doch auch mal negativ“, der Song für besondere Menschen. Einige fühlen sich angesprochen, andere nicht.

In der Pause sorgt der Besuch eines kleinen Assistenzhundes für weiteres Amusement. Dieser wird später seinen Menschen auf Comedy-Veranstaltungen begleiten und schnuppert in der Lichtburg erste TV-Luft.

Zurück auf der Bühne wechselt Weise Themen und Wortwitz schneller als die Models ihre Outfits bei der Fashion Week. Vom Mitleid für die SUV-Fahrer, welche es eher auf Rezept für älteres Publikum im Sanitätsfachgeschäft geben sollte, wechselt er schnell zum Artensterben – ein Beitrag, der für besonderes Gelächter sorgt.

Blutbank für Mücken

Probleme gibt es für Weise nicht, er sieht stets die Lösung: zum Beispiel in Form einer Blutbank für Mücken. „Ist Ihnen das aufgefallen? Nachrichten über Artensterben handeln nie von Mücken und Zecken. Wieso eigentlich nicht? Was halten Sie von einer freiwilligen Blutspende zu Lebensbeginn? Dann hätten Sie abbezahlt, und die Tiere lassen Sie ein Leben lang in Ruhe und würden nie wieder stechen. Wie praktisch wäre das?“. Der Saal tobt, mal wieder. So manch einer geht an diesem Abend mit Muskelkater für die Lachmuskeln nach Hause – nach Wetter, ins Sauerland, ins Ruhrgebiet. „Bingo!“. Alles richtig gemacht.