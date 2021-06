Kindertagesstätten Spiel- und Sportfest: Kinder in Wetter toben trotz Corona

Wetter. Schulanfänger in Wetter feiern traditionell ein Spiel- und Sportfest. Das läuft wegen Corona 2021 anders als sonst ab. Motto Gemeinsam im Herzen.

Das Spiel- und Sportfest ist bereits seit knapp einem Vierteljahrhundert ein beliebter und fester Termin im späten Frühjahr, schreibt die Stadt Wetter. Mittlerweile gebe es Eltern, die diese Aktion bereits selbst erlebt haben.

Leider musste das Spiel- und Sportfest im vergangenen Jahr aufgrund der Pandemie ausfallen. Die gute Nachricht in diesem Jahr: bei einer Onlinekonferenz haben sich die Kindertageseinrichtungen und der städtische Fachdienst Jugend auf eine Corona-taugliche Alternative verständigt.

In der Regel findet auf dem Sportplatz des Gymnasiums ein großes Treffen für alle Schulanfänger statt, bei dem sie in Parcours, Hindernislauf, Sackhüpfen oder beim Weitsprung ihre Energie zeigen können. Der Spaß steht dabei immer im Vordergrund.

Das 24. Spiel- und Sportfest 2021 findet in diesem Jahr „Gemeinsam im Herzen“ statt. Der Spaß und die Bewegung kommen für die rund 200 Vorschulkinder dabei nicht zu kurz. In dem gemeinsam festgelegten Zeitraum 8. bis 25. Juni organisiert jede Kindertageseinrichtung in ihrem Rahmen das Spiel- und Sportfest. Dabei sind ganz unterschiedliche und vielfältige Ideen zusammengekommen. Es wird neben den üblichen Disziplinen Pferde- oder Fahrzeugrennen geben, die beliebten Laufkarten zum Abstempeln sowie auch Eis und Pausensnacks. Es findet im Rahmen von Verabschiedungsfeiern, einer Wasserolympiade, dem Sportkarussel oder als eigener Aktionstag statt. Genutzt werden die eigenen Gelände rund um die Kitas, der Wald oder Sportplätze.

Dem Kerngedanken des Spiel- und Sportes bleiben laut Mitteilung aber alle treu – springen, laufen, klettern, balancieren, hüpfen und einfach Spaß haben.

Die Sparkasse Gevelsberg-Wetter sponsert wieder die Seifenblasen und Cappies. Der Fachdienst Jugend stellt wie jedes Jahr die goldenen Sieger-Medaillen mit dem Motiv „Hase und Schildkröte“ zur Verfügung, welches symbolisch für den Teamgedanken des Spiel- und Sportfestes steht.

