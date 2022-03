So soll der neue SB Pavillon am Schmandbruch aussehen.

Finanzen Sprengschutz: Sparkasse baut Pavillon am Schmandbruch

Volmarstein. Nachdem die Sparkasse im vergangenen Jahr die SB-Stelle am Schmandbruch schloss, ist nun eine Lösung gefunden.

Aufgrund der extremen Zunahme von Sprengstoffanschlägen wurde Ende des letzten Jahres die unmittelbar unter einer Wohnung gelegene SB-Geschäftsstelle der Sparkasse an Ennepe und Ruhr am Schmandbruch aus Sicherheitsgründen außer Betrieb genommen. Nun steht fest wie es weitergeht.

Nach Gesprächen mit Grundstückseigentümern und den Verantwortlichen der Stadt Wetter konnte die Sparkasse die Planungen zur Eröffnung eines alternativen SB Standortes am Schmandbruch erfolgreich abschließen. Ein roter Pavillon wird im Juni an der Vogelsanger Straße in Höhe der Firma Wacker Neuson unmittelbar neben der dortigen Bushaltestelle errichtet.

Barrierefreier Zugang

An sieben Tagen in der Woche stehen den Kundinnen und Kunden in der Zeit von 5 bis 23 Uhr im Innern des SB Standortes ein Geldautomat für Auszahlungen sowie ein Multi-funktionsterminal für Kontoauszüge, Überweisungen und Dauerauftragseinrichtung zur Verfügung. Der SB-Pavillon ist zentral gelegen, gut beleuchtet und barrierefrei.

Der neue Standort wurde gewählt, weil er zentral gelegen und somit leicht für die Kundinnen und Kunden erreichbar ist. Zudem bestehen ausreichend Parkmöglichkeiten vor Ort. „Wir freuen uns über die konstruktiven Gespräche mit allen Beteiligten vor Ort und bedanken uns ausdrücklich für deren Unterstützung. Gerne hätten wir die Eröffnung schneller realisiert, aber nicht zuletzt durch die hohe Nachfrage nach SB Pavillons und die weiterhin bestehenden Lieferengpässe bei zahlreichen Gewerken ist eine Eröffnung vor Juni nicht umsetzbar“ so Pressesprecher Thomas Theile.

