Sprengung Silschede: Sparkasse schließt Stelle Schmandbruch

Sprengstoffanschlag auf die Geschäftsstelle in Silschede: Die Sparkasse Gevelsberg-Wetter schließt die SB-Geschäftsstelle am Schmandbruch in Volmarstein.

Volmarstein/Silschede. Folgen des Sprengstoffanschlags in der Filiale Silschede: Die Sparkasse Gevelsberg-Wetter schließt ab 22. Dezember den Standort am Schmandbruch.

Aufgrund des Sprengstoffanschlages auf die Geschäftsstelle in Gevelsberg-Silschede wird die Sparkassen-SB-Geschäftsstelle am Schmandbruch in Volmarstein (Vogelsanger Straße 80) im Laufe des 22. Dezember aus Sicherheitsgründen bis auf Weiteres außer Betrieb genommen. Die Sparkasse Gevelsberg-Wetter bittet daher darum, zunächst auf die umliegenden Geschäftsstellen auszuweichen. Dies seien zum Beispiel die Hauptstelle Wetter, Kaiserstraße 78, und die Geschäftsstelle in Grundschöttel, Steinkampstraße 1a.

Mit dem sehr massiven Einsatz von Sprengstoff hätten Art und Umfang sowie die Schäden bei der letzten Sprengung der Geschäftsstelle Silschede eine neue Dimension erreicht, die zunächst eine erneute Gefährdungsanalyse für den Standort erforderlich mache, heißt es in einer Mitteilung. Zum Schutz vor Leib und Leben der unmittelbaren Anwohner sowie unbeteiligter Dritter sei dieser Schritt leider unausweichlich. „Wir bitten alle Kundinnen und Kunden hierfür um Ihr Verständnis“, so die Sparkasse .

