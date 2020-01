Mike (links) und Marius Kaufhold: Die Gesellschaftsanteile der beiden Firmen Verlag Kaufhold und Mister A.T.Z. werden in diesem Jahr an die beiden Söhne übertragen.

Herdecke. Herdecker Firmenverlag und Mister A.T.Z. werden jetzt von den Söhnen Mike und Marius Kaufhold weitergeführt.

Stabwechsel bei Kaufhold in Herdecke: Söhne übernehmen

Im Jahr 1990 startete das Ehepaar Marion Micheli-Kaufhold und Manfred Kaufhold in Herdecke die Wirtschaftsredaktion. Innerhalb von drei Jahrzehnten hat sich der Herdecker Familienbetrieb mit einem Fachverlag und einer Marketingagentur in der Automobilbranche etabliert. Die Nachfolge ist jetzt mit den Söhnen Marius und Mike Kaufhold und einem 20-köpfigen Führungs- und Mitarbeiterteam gesichert.

Die Gesellschaftsanteile der beiden Firmen Verlag Kaufhold und Mister A.T.Z. werden in diesem Jahr an die beiden Söhne übertragen. Marius wird nach dem Abschluss des Studiums an der ISM (M.Sc. & M.A.) für das strategische Management und Marketing verantwortlich sein, und Bruder Mike wird als Diplom-Kommunikationsdesigner (Ruhrakademie Schwerte) den kreativen Teil übernehmen.

Sprachrohr Freier Werkstätten

„Seit 30 Jahren vertreten wir die Interessen der zirka 18.000 inhabergeführten freien Kfz-Meister-Werkstätten in Deutschland. Wir sind mit der monatlichen Fachzeitung ,Freie Werkstatt’ auch digital vertreten“, so Marius Kaufhold. Vor 30 Jahren fand der erste Fachkongress noch in Herdecke im Zweibrücker Hof statt. Mit der steigenden Teilnehmerzahl war ein Umzug notwendig.

Im Kongresszentrum der Westfalenhallen in Dortmund netzwerken Teileindustrie, Teilehandel und Werkstätten am dritten Wochenende im Januar beim Branchenforum Freier Reparaturmarkt. Jetzt zur Jubiläumsveranstaltung in Dortmund kamen über 800 Teilnehmer. Auch das Gütesiegel Werkstatt des Vertrauens feiert ein Jubiläum. Seit 15 Jahren werden jährlich über zwei Millionen Stimmkarten über freie Werkstätten an Autofahrerinnen und Autofahrer verteilt, die ihre Stimme zur Wahl „Ihrer Werkstatt, der Sie vertrauen“ abgeben. Auch im vorigen Jahr war der Erfolg ungebrochen. Knapp 3000 Kfz-Werkstätten hatten sich zur Wahl gestellt. Die über 120.000 eingesandten Stimmkarten lassen regelmäßig im Aktionszeitraum die Postfächer in der Herdecker Postfiliale überquellen.

Fort vom Hinterhof-Image

Die Kfz-Werkstatt GWOSE in Herdecke ist ein typischer Vertreter und Teilnehmer, die in jedem Jahr – seit 15 Jahren – diese begehrte Auszeichnung von zufriedenen Kunden erhält. Ein Jahr lang kann Gwose dieses Versprechen für sich nutzen.

„Wir haben wirklich großes Glück, dass beide Söhne einsteigen werden. Das war nicht von Anfang an klar, denn beide haben zunächst ihre erste Ausbildung in anderen Branchen absolviert“, so der Senior Manfred Kaufhold.

Das „Hinterhof-Image“, das freien Werkstätten gerne zugeordnet wird, war vor drei Jahrzehnten Auslöser für die breit angelegte PR-Arbeit, die mit einem Handbuch „Preiswerte Kfz-Meisterwerkstätten“ startete. Wer unterwegs eine Autopanne hatte, konnte direkt einen qualifizierten Meisterbetrieb in seiner Nähe finden. Aus dem Handbuch ist heute eine digitale Plattform geworden, die noch mehr als nur Adressen bietet.

Rasantes Wachstum

„Mittlerweile ist daraus ein Geschäftsfeld mit hohem Potential geworden. 2018 haben wir diese Rakete gezündet und wir sind in den letzten Monaten rasant gewachsen. Im Bereich Journalismus, Grafik und Verkauf haben wir in 2019 über zehn neue Mitarbeiter eingestellt und es geht weiter steil nach oben. Wir suchen weiterhin gute Leute, die Lust auf Wachstum im Bereich Marketing und Medien haben“, so Marius Kaufhold.